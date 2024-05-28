臨時主帥金度勛選拔7名新面孔，受傷的金玟哉缺席. May. 28, 2024 08:10. by 金培中 wanted@donga.com. 韓國國家足球隊防守核心金玟哉（拜仁慕尼黑隊）將不會出現在6月舉行的2026年北中美世界杯亞洲區第2輪預選賽兩場比賽中。 在韓國國家隊臨時主教練金度勛27日公布的23人名單中，沒有出現金玟哉的名字。金教練解釋說：“金玟哉最近受傷的左腳腳踝還不舒服，很難正常訓練和參加比賽，所以他自己要求把其排除在名單之外。”金玟哉在13日與沃爾夫斯堡隊的德甲比賽中腳踝受傷。這是金玟哉時隔壹年再次被排除在代表隊名單之外。因2018年雅加達-巨港亞運會金牌而被免除兵役的金玟哉在去年6月A級比賽之前接受了為期3周的基礎軍事訓練。2022年卡塔爾世界杯以後，作為國家隊主力前鋒活躍的曹圭成（米特維蘭隊）將接受右膝蓋手術，也被排除在此次名單之外。 此外，孫興慜（托特納姆熱刺隊）和李剛仁（巴黎聖日耳曼隊）等海外派球員大部分入選，吳世勛（釘田澤爾維亞隊）和裴峻浩（斯托克城隊）、黃才媛（大邱FC隊）、崔俊（首爾FC隊）、黃仁在（浦項制鐵隊）、朴乘煜（金泉尚武隊）、河昌來（名古屋鯨八隊）等7人首次入選國家隊名單。 韓國隊將於下月6日與新加坡隊進行客場比賽，11日主場迎戰中國隊。目前以3勝1平（積10分）的成績排在C組首位的韓國隊，只要在兩場比賽中再添1分，就能進入世界杯亞洲區最終預選賽。

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