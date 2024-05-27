“不能只把AI的命運交給奧爾特曼和馬斯克”. May. 27, 2024 08:07. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “不能把人工智能（AI）的命運交給薩姆•奧爾特曼和埃隆•馬斯克等矽谷少數人。” 世界性的政治經濟學者、美國麻省理工學院（MIT）教授達龍•阿斯莫格魯（照片）當地時間21日在接受東亞日報采訪時表示：“AI是僅次於蒸汽機和電腦發明的技術革命”，“少數企業決定開發方向的AI將引發不平等，破壞民主主義。”這是他對帶來與產業革命、信息化革命同樣波及力的AI革命，由OpenAI首席執行官（CEO）奧爾特曼、特斯拉CEO馬斯克、臉書CEO馬克•紮克伯格等美國技術管理層左右的情況發出了警告。 阿斯莫格魯教授以被譽為世界領導人必讀書籍的著作《國家為什麽會失敗》而聞名。尹錫悅總統在還是大選候選人的時候也曾將這本書選為“人生之書”。最近，他在著作《權力和進步》中，通過豐富的事例證明歷史上少數精英試圖利用技術壟斷社會利益的歷史，並警告了AI的壟斷。 阿斯莫格魯教授表示：“矽谷少數技術領導者現在正引領AI走向（具備人類水平的智能）通用人工智能（AGI•又叫強人工智能）和自動化。僅憑這些是無法達到提高生產效率和創造就業崗位的目標的。”他還強調：“最緊迫的問題是采取正確的AI規制和政策，實現以人為中心的AI”，“韓國利用技術和人力資源成長，這可能會成為AI時代的教訓（褒義）。” 阿斯莫格魯教授將於30日以“AI大革新的時代和韓國金融的未來”為主題，在東亞日報和A頻道主辦的《2024東亞國際金融論壇》上就“AI和經濟及社會的未來”進行主題演講。

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