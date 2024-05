Seventeen在日本最多可容納7萬名觀眾的日產體育場舉行演唱會……韓國歌手第二次. May. 27, 2024 08:06. by 金民 kimmin@donga.com. 男子偶像組合Seventeen25、26日在日本日產體育場舉行了“FOLLOW AGAIN TO JAPAN”演唱會。這是繼東方神起之後,Seventeen韓國歌手(及組合)第二次在日本最大規模的演出場日產體育場舉行單獨演唱會。 據經紀公司Pledis娛樂26日透露,此次演出是Seventeen從今年3月開始在韓國和日本舉行的返場巡演的最後壹次活動。日產體育場是可容納約7萬人的日本最大的演出場,此前東方神起於2013年和2018年在這裏舉行了演唱會。 Seventeen成員凈漢在25日的演出結束發言中發表感想說:“2018年在橫濱競技場演出時說過‘要更加努力,以後在日產體育場演出吧’,今天在有意義的演出場留下了回憶,心情很好。”當天的演出通過日本電影院和現場流媒體進行直播。

