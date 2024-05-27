未能擺脫“新冠時代”的中國. May. 27, 2024 08:06. . 在前往中國北京赴任之前，曾擔心在當地會經常遇到公安（警察）。這是杞人憂天。取而代之的是，每天都會在街上、辦公室等地遇到數十次的人。“黃衣男人”，即外賣平臺“美團”的送貨員。 他們不僅提供食物、超市商品、生活必需品等，還提供酒和藥，只需30分鐘至1個小時就能送到家門口。在飯店街和購物中心各處，經常能看到數百名排隊的送貨司機隊伍。去年，中國僅餐飲外賣行業從業人員就超過1000萬人。 中國外賣平臺的成長與新冠疫情有關。特別是在通過“新冠清零”政策實施嚴格防疫政策的中國，其影響非常大。 只要出現1名確診患者，相關公寓的出入門就會用鐵絲纏住，因此，在孤立的情況下，如果沒有送貨司機從圍墻外送食物和生活必需品，市民根本不可能生存。美團所屬的送貨員從2019年的398萬人猛增到去年的745萬人。 大部分送貨司機都是為了找工作而流入城市的農民工。2020年農民工平均月薪為4100元人民幣（約77萬韓元）。當時，北京和上海等主要城市的送貨員能賺7000元左右，人氣自然很高。再加上在年輕人看來，可以回避艱苦危險的工廠工作，喜歡上下班比較自由的服務業。 最近情況發生了巨變。防疫限制被解除，人們的外部活動也增加了。和家人壹起在餐廳吃飯，還親自去超市。因此，外賣訂單大不如前。壹名美團送貨司機坦言：“去年初每天還接到40個訂單，但現在連20個都很難。”隨著要送貨的人增加，根據送貨距離給的手續費單價也降低了，壹個月掙4000元也不容易。 雖然收入減少了壹半，但對於送貨司機來說，其他選擇並不多。這是因為中國的實體經濟遲遲沒有復蘇。雇傭效果較大的房地產市場還沒有出現反彈的跡象。過去從事建築工人、房地產中介時涉足外賣行業的人很難回到以前的工作崗位。今年4月的青年（16-24歲）失業率為14.7%，仍然保持著較高的水平。 車輛共享服務行業的情況也是如此。新冠期間失去工作的很多人到滴滴出行等車輛共享企業擔任司機，維持生計。但是最近共享車輛服務的需求並沒有增加。 據中國網絡信息中心透露，最近4年間共享車輛司機增加了127%，但呼叫服務使用者只增加了44%。最近，重慶、江西等部分地方政府囑咐居民說：“共享汽車市場已經飽和，不要再想當司機了。” 中國當局在今年春節、最近勞動節長假結束後反復表示：“國內旅行和網上消費有所增加。”這是為了強調經濟復蘇的信息。但筆者見到的中國人壹致提出了慎重論：“這只是被‘新冠清零’壓制的消費暫時回升，真正的恢復還有待觀察。”這就是今年7月召開的第20屆中國共產黨中央委員會第三次全體會議（三中全會）上當局推出的經濟解決方法變得更為重要的原因。

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