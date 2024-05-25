27年來的第壹次“醫大擴招”塵埃落定……多招1509人. May. 25, 2024 07:49. by 李文洙記者、朴京民記者 doorwater@donga.com、mean@donga.com. 韓國政府擴大醫科大學入學名額的程序正式結束。醫大名額增加是自1998年以後27年來的第壹次。因此，全國40所醫科大學明年將選拔4567名新生。 韓國大學教育協議會24日下午在首爾中區會議廳鴨跖草舉行了大學招錄委員會會議，審議並批準了2025學年“大學招錄實施計劃變更事項”。由此，明年全國40所醫大的招生人數將比今年增加1509人，共達4567人。 當天參加審議的又松大學校長吳德成（音）在會後會見記者時表示：“對於各大學根據教育部決定的調整名額計劃提交的提案，與會的大學校長、市道教育監、學生家長等全體贊成和同意。在審議過程中沒有人反對。”對於大幅擴招導致醫大教育質量下降的指責，吳德成劃清界限說：“這是國家政策決定的事情，是我們管轄範圍之外的事情。” 當天的大學教育協議會審議實際上是醫大擴招程序的最後階段。教育部發言人具研熙（音）表示：“應該看作是確定了醫大擴招。雖然還剩下修改部分大學的校規等程序，但這只不過是副總理兼教育部長李周浩根據上位法決定名額的後續措施。”教育部計劃，盡管如此，如果校規沒有修改，將通過減少招生人數等行政措施給予不利待遇。 大學教育協議會計劃，把審議結果通報給各大學，截止到本月底在相關大學網站上公開招生簡章。另外，還決定於30日與教育部壹起舉行新聞發布會，宣布當天確定的高考錄取實行計劃變更事項。發表內容包括隨時招生和定時招生比率、地區人才選拔比率等。 醫大擴招是自1998年濟州大學新設醫大後27年來的第壹次。高齡化導致醫生人數不足後，包括2020年在內，政府多次推進醫科大學增援，但由於醫生們的反對，未能如願。有人指出，2000年醫藥分業事態時，反而根據醫生們的要求減少了351名名額，加重了醫生不足的現象。 醫生團體對當天的審議結果表示強烈反對。大韓醫師協會相關人士主張：“由於招生名額的急劇擴大，教育質量下降不可避免。現在應該停止擴招，才能防止最壞的情況發生。”但是，在確定擴招時預告“停診壹周”的全國大學教授緊急對策委員會當天撤回了停診方針，表示“只能像現在這樣對重癥、急診患者進行診療”，表現出退壹步的態度。

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