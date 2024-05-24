黑利轉而支持特朗普：“拜登是災難”. May. 24, 2024 08:07. by 李基旭記者 71wook@donga.com. “拜登是災難。（在11月的美國大選中）我會投票給特朗普。” 在美國共和黨總統候選人競選中與前總統特朗普對決到最後的前美國駐聯合國大使妮基·黑利（照片）22日首次表示支持特朗普。這距離她今年3月6日退出競選過去了約兩個半月。 黑利22日在保守傾向的智庫哈德遜研究所發表演講時，被問到“拜登總統和特朗普前總統誰更適合白宮”時回答說：“我們需要支持美國同盟國、可以向敵人追究責任的總統、保護國境的總統、支持資本主義和自由的總統、理解需要更少國家債務的總統。”她表示，從這些角度來看，特朗普雖然不夠全面，但拜登幹脆就是“災難”。她表示，“將投票給特朗普。” 黑利是印度裔，她退出競選後，仍然得到了保守層內反特朗普傾向較強的高學歷、非白人裔選民的強烈支持。在本月實施的印第安納州和馬裏蘭州競選中，她分別獲得了超過20%的得票率。她的表態，只能使想要吸收其支持層的拜登感到遺憾。 不過，黑利在競選過程中積累的和特朗普之間的積怨依然存在。她指出：“特朗普應該接近在共和黨競選中支持我的人。但最好不要以我的支持層會和他在壹起為前提。”分析認為，她的意思是，雖然會投票給特朗普，但並不支持他的路線。 特朗普在競選過程中曾刻薄地指責黑利是“鳥腦瓜子”。

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