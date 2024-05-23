“體感溫度超過33度的日子，每小時休息10分鐘以上”. May. 23, 2024 07:50. by 周愛眞 jaj@donga.com. 預計今年夏天將出現酷暑天氣，為此政府制定了在體感溫度超過33度的日子，每小時休息10分鐘以上的勞動者保護對策。 雇傭勞動部22日表示，到9月為止將實施包括上述內容的《應對酷暑的勞動者健康保護對策》。根據該對策，從今年開始，酷暑標準將從大氣溫度改為體感溫度。雇傭部相關人士表示：“室內空間的情況是，體感溫度比大氣溫度更重要”，“為此，構建了在韓國產業安全保健公團網站或QR碼輸入溫度和濕度後，自動計算體感溫度的系統。” 雇傭部決定，在體感溫度31度以上的“關註”級別，向勞動者提供水和陰涼休息場所，在33度以上的“註意”級別，建議每小時休息10分鐘，並縮短下午2~5點的室外作業。如果體感溫度超過35度，就發布“警告”級別，建議每小時休息15分鐘，在酷暑時間段停止室外作業。在超過38度的“危險”級別，除緊急措施外，建議停止室外作業。氣象廳也決定在產業領域酷暑危險水平處於“註意”以上的當天上午11點半通過重大災害警報（KakaoTalk開放聊天室）、安全保健管理者NaverBand等實施酷暑影響預報。

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