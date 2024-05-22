“有2名以上子女的家庭，從8月開始免除南山隧道擁擠通行費”. May. 22, 2024 07:44. by 全慧珍記者 sunrise@donga.com. 從今年8月開始，有2名以上子女的家庭在經過首爾南山隧道時，無需交納擁擠通行費（道路擁擠收費）。另外，利用文化、體育設施的孕婦可以減免入場費。 首爾市21日表示，公布了包含上述內容的《首爾市擁擠通行費征收條例部分修訂條例》等82項條例和2項規則。該條例包括在南山隧道擁擠通行費征收減免對象中追加多子女家庭的內容，預計將從8月21日開始實施。 首爾市還公布了《孕婦禮遇及支援相關條例》，允許使用首爾市文化體育設施的孕婦減免門票等。此外，還公布了為克服難孕癥，可以支援韓醫治療費用的條例和為支援因約會暴力而受苦的受害者而新設規定的條例等。 另外，為了保護負責信訪業務的公務員，市長還制定了追加實施精神健康、壓力管理教育、自殺預防教育等依據。 根據《首爾市動物保護條例部分修訂條例》，在動物保護中心被領養到普通家庭之前，還可以得到誌願服務家庭中受到保護的遺棄動物的醫療費支援。

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