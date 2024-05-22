三星半導體“革新”……全永賢出任DS部門負責人. May. 22, 2024 07:44. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 三星電子正式任命未來事業企劃團負責人全永賢（副會長•64歲•照片）為半導體（DS•設備解決方案）部門新任部門長。在人工智能（AI）時代半導體市場展開激戰的情況下，為了找回技術主導權，表明了通過“one point”人事進行革新的意誌。 三星電子21日表示，將任命全副會長為新任DS部門負責人，並任命現有DS部門負責人桂慶顯社長為未來事業企劃團團長。隨著兩位首長互換位置，DS部門長的級別也從社長提升到了副會長。通過這壹措施，三星電子將從設備經驗（DX）部門負責人韓宗熙、事業支援TF長鄭賢豪等副會長“雙塔”體制正式轉換為“三塔”體制。 全副會長出身於LG半導體，2000年進入三星電子存儲器事業部，2014年擔任存儲器事業部負責人（社長），引領了“半導體神話”。2017年擔任三星SDI代表後，開拓了電動汽車電池事業。去年他還被選為新設的未來事業企劃團的第壹任團長等，引領了集團核心事業。 去年出現14.88萬億韓元赤字的三星電子DS部門今年第壹季度（1~3月）時隔5個季度扭虧為盈，試圖在經濟不景氣的漫長隧道中反彈。但是在AI時代備受矚目的高帶寬存儲器（HBM）市場上，受到了SK海力士的強烈挑戰。在晶圓代工（半導體委托生產）方面，也未能縮小與排名第壹的臺灣TSMC的差距。據悉，對此，慶社長為了尋找突破口，主動從DS負責人位置上辭職。 三星電子表示：“全副會長是將三星電子存儲器半導體和電池事業引領至全球最高水平的主角，期待他以豐富的經營經驗為基礎克服半導體危機。”

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