尹錫悅對《蔡上等兵特檢法》行使否決權……李在明：“自認是犯人”. May. 22, 2024 07:44. by 全宙榮記者、金俊壹記者、姜成輝記者 aimhigh@donga.com、jikim@donga.com、yolo@donga.com. 尹錫悅總統21日對共同民主黨主導的國會全體會議通過的《蔡上等兵特檢法》行使了再議要求權（否決權）。這是特檢法自7日移交政府後，時隔14天、同時也是尹錫悅就任後第十次行使法案否決權。已預告進行場外鬥爭的在野黨28日表示，將召開第21屆國會最後壹次全體會議，推進重新表決回到國會的特檢法。雙方陷入了嚴重的對峙局面。 總統秘書室長鄭鎮碩當天在龍山總統室新聞發布會上表示，尹錫悅對蔡上等兵特檢法行使了否決權，並強調，“特檢法不符合憲法精神，破壞了朝野數十年來堅持的三權分立的珍貴憲法慣例。”鄭鎮碩表示：“在三權分立原則下，調查和上訴是屬於政府的權限和功能。其重大例外特檢制度只有在政府首腦所屬的執政黨和在野黨達成協議時才能實行。”他還說：“目前警方和公調處的調查仍在繼續，現在（共同民主黨）不相信公調處的調查，主張實行特檢，這是否定自己設立的公調處存在理由的自我矛盾和自我否定。”他還表示：“以事件對國民報告的華而不實的名義，要求進行實時新聞發布會。這將產生允許公布法律禁止的嫌疑事實的錯誤效果。” 據悉，總統室的立場是，根本沒有尹錫悅對查明蔡上等兵死亡原委的海軍陸戰隊事件調查施加外部壓力的事實。執政黨高層相關人士表示：“這也將通過公調處調查來揭曉。不是說了嗎?如果調查有不足之處，總統會先提議進行特檢。” 共同民主黨代表李在明當天下午在國會大廈前與祖國革新黨、進步黨等5個在野黨壹起召開記者會，提高聲音說：“（當年還是大選候選人的）尹總統說，拒絕特檢的人是犯人。那麽尹總統是不是主動坦白了是犯人？”祖國革新黨代表曹國表示，第22屆國會開院後，將推進包括《蔡上等兵特檢法》和《金建希綜合特檢法》《韓東勛特檢法》等3個特檢法。共同民主黨計劃28日舉行第21屆國會最後壹次全體會議，推進重新表決特檢法。該黨領導層相關人士表示：“即使再表決失敗，也會像預告的那樣，作為第22屆國會1號法案，提議《蔡上等兵特檢法》。” 國民力量黨院內領導層面對28日的國會全體大會再次表決，正在全力阻止脫離票。安哲秀、劉義東、金雄等3名議員公開表示要投贊成票，如果泛執政圈有17票脫離，《蔡上等兵特檢法》有可能獲得通過。據悉，院內領導層正在個別接觸議員，鼓勵他們防止脫離票。

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