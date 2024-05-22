伊朗：“總統直升機墜毀，是因為美國制裁”VS 美國：“惡劣天氣強行起飛”……伊美心理戰激化. May. 22, 2024 07:43. by 洪政秀記者、華盛頓=常駐記者文炳基 hong@donga.com、weappon@donga.com. 圍繞伊朗總統萊希因直升機墜毀而死亡事件，美國和伊朗之間的心理戰正在激化。伊朗方面不滿地說：“由於美國長期的經濟制裁，連總統也只能乘坐老舊的直升機。”美國政府反駁了責任論，稱“伊朗在惡劣天氣下起飛了56年的老舊直升機”。美國在對萊西的死亡表示哀悼的同時，還發表了批評他鎮壓人權行為的聲明。 萊希被認為是政教合壹國家伊朗最高領導人阿哈梅內伊的接班人。隨著萊西的死亡，圍繞哈梅內伊接班格局的權力鬥爭也將加速。受到哈梅內伊強烈信任的其次子穆杰塔巴（55歲）、什葉派高層神職人員阿拉菲（68歲）等被認為是接班人。此外，伊朗總統補選將於6月28日舉行。 ● 伊朗：“美國制裁的緣故”……美國：“責任在於伊朗” 伊朗當局沒有正式公布事故原因。但國營的伊朗伊斯蘭共和國通訊社20日指出，萊西乘坐的美國產“貝爾-212”直升機出現技術故障。這是1968年首次飛行、1976年伊朗引進的老舊機型。自1972年以來，最少發生了430起事故。 伊朗在1979年伊斯蘭革命時因平民犧牲、扣留美國駐伊朗大使館所屬美國人、核開發疑惑等，數十年來壹直受到美國等西方主要國家的經濟制裁。 伊朗方面認為存在問題的部分就是這壹點。伊朗前外長紮裏夫20日表示：“美國的制裁導致了總統壹行的殉難。美國的罪行將載入伊朗國民的心和歷史。”意思是說，由於美國長期制裁，伊朗無法正常采購航空零部件。據悉，伊朗好不容易才獲得的航空零部件大部分也是從黑市上采購的。 相反，美國國務院發言人馬修·米勒在同壹天回應稱，“伊朗政府決定在惡劣天氣下出動直升機”。美國國防部長奧斯汀也表示贊同：“美國在事故中沒有起到任何作用，這是明確的事實。”白宮國家安全事務溝通助理約翰·柯比指出：“伊朗政權因為這個問題責怪美國，這並不令人驚訝。” 美國國務院在哀悼聲明中特別提到了萊西處死5000多名政治犯、鎮壓反政府示威等事實，並表示：“他手上沾了很多血。伊朗將繼續追究其妨礙地區安全行為的責任。”美國還公開了伊朗方面在事故發生後請求“幫助搜索直升機”，但因物流問題未能提供援助的事實。 ● 誰人接班哈梅內伊，傳聞稱“次子有力” 萊西的葬禮將持續三天兩夜。從21日事發地點附近的大不裏士開始，經過什葉派聖地庫姆、首都德黑蘭等，將於23日安葬在他的故鄉馬什哈德。 伊朗全境都出現了追悼活動。德黑蘭市中心的巴利亞斯爾廣場等地也擠滿了前來悼念的市民。特別是，外國媒體還捕捉到了很多身穿黑袍拿著他的照片哭喊的女性。相反，部分年輕人或2022年9月因未佩戴頭巾而死亡的馬赫薩阿米尼的故鄉薩克茲等地，出現了對其死亡感到歡欣的樣子。據英國《衛報》等媒體報道，壹些人燃放煙花，鳴響汽車喇叭，以示歡呼。 伊朗國內外的關註焦點集中在擁有絕對權力的哈梅內伊的接班人構圖上。《紐約時報》《華爾街日報》等媒體認為，雖然此前沒有正式職務，但管理哈梅內伊的“搖錢樹”--國營企業塞塔德的次子穆杰塔巴的存在感增大。 不過，鑒於伊斯蘭革命的理由是“打破世襲王朝”，如果哈梅內伊把權力傳給兒子，可能會引發嚴重的抗議和權力鬥爭。哈梅內伊去年表示：“權力世襲是反伊斯蘭的。”但是有觀察人士認為，如果國民因經濟困難等不滿情緒加速化，即使是為了自己和支持勢力的安危也會試圖世襲。 神職人員阿拉菲雖然比穆杰塔巴的大眾認知度低，但是在宗教界具有很大的影響力。英國廣播公司（BBC）認為：“哈梅內伊很難找到像萊西總統壹樣忠誠但不表露本人的接班人。”

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