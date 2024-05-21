習慣性酒後駕駛的車輛必須義務性地安裝酒精測試儀. May. 21, 2024 08:36. by 崔東洙記者 firefly@donga.com. 如果在今後5年內被發現酒後駕駛兩次以上，必須在車輛上安裝酒精測試裝置，才能重新獲得駕照。從今年7月開始，還將推進公交車或出租車司機如在駕駛過程中觀看視頻將被處以50萬韓元罰款的方案。 國土交通部、行政安全部、警察廳等20日宣布了包含上述內容的《2024年交通事故死亡者減少對策》。據政府透露，去年交通事故死亡人數為2551人，創歷史最低紀錄。但是，每10萬人中的死亡人數為5.6人（以2021年為標準），在經濟合作與發展組織38個成員國中僅排在第28位。 政府為了防止經常酒後駕駛者的再次發生，將從今年10月開始實行“有條件的駕照制度”。這是以因酒後駕駛在5年內被查處兩次以上的司機為對象，安裝“酒後駕駛防止裝置”才能發放駕照的制度。通過呼吸測定是否飲酒後，如果感知到飲酒，就不會啟動。測量裝置和安裝費用約為250萬韓元。全部由司機負擔。據了解，涉及對象約15000-2萬人。 此外，還將加強步行者安全管理。以右轉事故頻繁的地方為中心，右轉信號燈將從目前的229臺增加到年內400臺。還將推進以公交車等50輛大型車輛為對象，安裝右轉死角地帶感知裝置的示範事業。在車速較快的道路上，人行道和車輛停止線之間的間隔至少從2米擴大到3米。上學路等兒童移動較多的地方將支援設置人行道、防護柵欄。 為加強對摩托車等二輪車非法運行的管制，還將推進擴大背面車牌規格和字體大小的方案。政府計劃最早在年內修改《關於汽車登記號牌等標準的公告》。為提高管制效率，今年將增加200多輛二輪車背面車牌管制裝備，達到529輛。為了防止無證外賣騎手的危險駕駛，從今年7月起將實行實時確認是否吊銷駕照的駕駛資格確認系統。 同時還將加強貨車的安全檢查。計劃對運行5年等壹定時間以上的經營性大型貨車定期分解檢查可變軸行駛、制動裝置，每年在車輛定期檢查時得到確認。可變軸是指在卡車後輪上追加設置的輪軸，輪子可以上下移動。國土部相關人士表示：“這是為了防止在行駛過程中輪胎脫落等貨車安全事故而采取的對策。計劃推進修改《汽車管理法》。” 對於65歲以上的高齡者，還考慮通過駕駛能力評價引進有條件的駕照制度。其方式是，評價駕駛能力，禁止夜間駕駛或高速公路駕駛，或以限速等為運行條件。警察廳相關人士表示：“如果到年底前完成研究勞務，將以勞務為基礎，進行收集輿論等進壹步討論。”

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