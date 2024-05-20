“賽季出局”， 李政厚最終將登上手術臺. May. 20, 2024 08:01. by 黃奎引 kini@donga.com. “要想熟悉李政厚（26歲）缺席（球隊戰力）的事實，還需要壹段時間。” 美國職業棒球大聯盟（MLB）舊金山巨人隊主教練鮑勃•梅爾文在球隊公布李政厚“賽季出局”的消息後如此遺憾地表示。舊金山俱樂部表示：“李政厚在洛杉磯（LA）見到了尼爾•埃拉特拉切博士，經他勸說接受了手術方案”，“李政厚將接受左肩關節囊縫合手術。整個2024年結束之前，他將不會出現在球場上。”埃拉特拉切博士是主刀柳賢振（韓華）和大谷翔平（洛杉磯道奇隊）等球員的手術的世界級權威人士。 在13日的主場比賽中，在外場防守時左肩與圍墻相撞的李政厚通過核磁共振成像（MRI）拍攝，被診斷為受傷部位有“結構性損傷”。據體育專門媒體《Athletic》等媒體報道，球隊和李政厚還討論了通過康復在下半賽季先復出後，在賽季結束後接受手術的方法。但最終雙方壹致認為，直接上手術臺對今後的選手生活更有幫助。 俱樂部總經理法爾汗•紮伊迪表示：“李政厚將在2、3周後接受手術。考慮到李政厚（年輕）的年齡、以前的手術履歷等因素，我們認為最好盡快接受手術並致力於恢復”，“我們相信李政厚會完全恢復的。明年他將以更強的面貌回歸。”紮伊迪總經理去年親自拜訪了李政厚所屬的韓國職業棒球球隊Kiwoom的主場首爾高尺天空巨蛋體育場等，是積極引進李政厚的人物。 李政厚表示，“2018年也在同壹部位接受了手術，之後壹直健康地奔跑。並不算是重大的手術。我將以堅強的精神力恢復健康，重回正軌”，“過去的事情已經無法挽回，我只想著自己該做的事情。雖然今後也會竭盡全力，但如果出現與受傷時相似的情況，將選擇更加安全的方案。” 在本賽季即將來臨之間，以6年總計1.13億美元（約1532億韓元）的條件加盟舊金山隊的李政厚在受傷前共參加了37場比賽，留下了擊球率0.262（145次有效擊球、38支安打）、2記本壘打、8打點、2個盜壘的數據。

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