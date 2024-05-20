81歲的黃皙暎：“到了作家們封筆的年齡……我要再寫3本”. May. 20, 2024 07:58. by 柳原模 onemore@donga.com. “世界多位作家在我這個年紀也宣布封筆。但我想再寫壹點。再寫3本應該就可以了。” 17日（當地時間），在英國倫敦的文化復合設施南銀行中心舉行的布克獎國際部門最終候選人朗讀會上，黃皙暎作家（81歲）做出了上述表示。當天拄著拐杖出場的黃作家說：“今天早上衛生間太滑了，我摔倒了，現在還很生氣”，觀眾席上爆發出陣陣笑聲和掌聲。 黃作家憑借2020年出版的小說《鐵道員三代》（英文版《Mater 2-10》）入圍英國布克獎國際部門的最終候選名單。布克獎與諾貝爾文學獎、法國龔古爾獎並稱為世界三大文學獎。以翻譯成英語的非英語文學作品為對象的布克獎國際部門最終候選作品有包括《鐵道院三代》在內的6部作品。《鐵道員三代》是通過圍繞鐵道員家屬的故事，展望從日本帝國主義強占時期到現在的近現代歷史的小說。此前，黃作家在布克獎國際部門獲獎者公布前夕，於16日前往英國。 黃作家在朗讀會上摘錄了小說的壹部分進行朗讀後，公開了執筆契機、過程等。黃作家表示：“1989年訪問朝鮮時，與首爾永登浦出身的前鐵路司機見面成為了契機。”在永登浦地區度過幼年時期的黃作家說：“談起小學時在曾是木制建築的學校發生火災，衛生間被火炙烤，整個社區滿是味道的趣聞軼事等，彼此心有靈犀。” 接著，黃作家表示：“韓國文學中從未描寫過近代產業勞動者的生活和鬥爭，所以想講述那些缺席的故事，另壹個是想寫壹部包含度過童年的永登浦回憶的小說。”他還說，實際出版需要30多年的時間。黃作家表示：“流亡和坐過牢，之後接受了審查。即使是在解除審查之後，也很難正面講述日本帝國主義強占時期的社會主義運動，等待了很長時間”，“在大流行期間，我壹直致力於這部作品的執筆。” 布克獎國際部門的作家和翻譯家將同時入圍候選名單，獲獎時將平均獲得5萬英鎊（約8500萬韓元）的獎金。在當天的朗讀會上，黃作家與翻譯家金•羅素、英才約瑟芬•裴壹同登上了舞臺。 在朗讀會結束後舉行的簽名會上，讀者們為了得到黃作家的簽名排起了長隊。出席現場的出版社“創批”相關人士表示：“銷售書籍、想要得到簽名的隊伍也是（黃作家）最長的。”最終獲獎作品將於21日在倫敦舉行的頒獎典禮上公布。

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