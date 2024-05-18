微軟將於下周首次推出自主研發的AI芯片……CPU用AI芯片競爭加速. May. 18, 2024 07:37. by 金夏景記者 whatsup@donga.com. 微軟（MS）將於下周首次推出自主研發的中央處理器（CPU）用人工智能（AI）芯片。亞馬遜網絡服務（AWS）、英特爾、谷歌等也已經推出了CPU用AI芯片，預計將會展開激烈的競爭。 16日（當地時間），據美國IT專門媒體TechCrunch透露，微軟將在21日舉行的年度開發者會議上展示自主開發的AI半導體“Cobalt 100”。這可能是為了確保最適合AI技術的定制型芯片，同時利用高性能CPU芯片，穩定地運營雲數據中心。Cobalt 100是微軟去年11月公開的高性能計算作業用CPU芯片，設計成在雲服務中能發揮更高的效率和性能。 微軟的Cobalt 100將與AWS的CPU用AI芯片“Graviton”系列或英特爾的x86等產品展開競爭。 在全世界雲端市場占有率最高的AWS在2018年首次推出了自研服務器用芯片，去年11月公開了Graviton4。據悉，Graviton4的性能比現有芯片提高了30%，但能源消耗量卻比英特爾芯片少。 據TechCrunch透露，微軟負責雲及AI集團的副社長斯科特•格思裏直接比較了AWS的Graviton芯片，並表示：“MS的芯片將提供比市場上其他芯片好40%的性能。”他接著表示：“Adobe、Snowflake等企業已經開始使用該芯片。” 隨著微軟的加入，圍繞CPU用AI芯片的BigTech企業間的競爭將會加速。不僅是微軟、亞馬遜，谷歌雲上個月在美國拉斯維加斯舉行的年度技術會議“Cloud Next 2024”上也公開了量身定做的CPU“Axion”。當時谷歌雲解釋說，與英特爾以“x86”為基礎的CPU相比，Axion在性能和能源效率方面分別高出50%和60%。目前，亞馬遜、微軟、谷歌分別占全球雲市場的40%、20%、10%。

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