美國共和黨領導層：“希望與韓國簽訂北約式核共享協定”. May. 17, 2024 08:11. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 在朝鮮核和導彈力量迅速取得進展、中國和俄羅斯緊密合作、韓半島安全環境發生劇變的情況下，美國參議院主要人士主張：“應該像北約壹樣在印度太平洋地區簽訂核共享協定。” 美國參議院軍事委員會的共和黨幹事、參議員羅傑·威克當地時間15日在福克斯新聞網投稿中指出：“美國（20世紀90年代初）期待從韓國撤出戰術核武器，就能誘導朝鮮停止核武器生產，但實際上韓半島和太平洋的安全狀況反而大幅惡化。”他還表示，“現在是時候重新考慮我們的核前沿部署態勢了”，主張通過重新部署美國戰術核武器，實現亞洲版北約式的核共享。 參議院外交委員會共和黨幹事、參議員詹姆斯·利什當天也表示：“不能把尋求讓核武器重返東亞的選項當作禁忌。”在美國總統選舉即將到來之際，左右議會韓半島政策的兩大常任委員會共和黨領導層破例提出了在韓半島等地重新部署戰術核武器的必要性。 拜登政府強調通過韓美核磋商小組加強延伸威懾。美國國務院裁軍國際安全副部長邦尼·詹金斯表示：“希望韓國能夠理解，我們的（核保護傘）承諾是確確實實的。”

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