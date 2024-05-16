“韓國產品的價格競爭力將提高……但對華中間材料的出口可能會減少”. May. 16, 2024 08:41. by 世宗=趙應亨記者 yesbro@donga.com. 隨著美國政府大幅提高對中國產品征收的關稅，有人期待韓國產品的價格競爭力會提高。但也有人擔心，如果對華出口減少，韓國的中間材料出口就會減少，生產過剩的中國產品也會流入國內。這對韓國經濟來說是壹把“雙刃劍”。 韓國貿易協會（KITA）會長尹鎮植當地時間14日在位於美國華盛頓的KITA支部舉行的特派記者座談會上表示：“接到（關於美國提高關稅的）報告後，內部征求了意見，我認為對韓國企業沒那麽不利吧？” 這可以解釋為，如果征收關稅導致美國境內的中國產品消費減少，韓國出口將獲得反射利益。美國貿易代表部（USTR）當天發表《貿易法》第301條評價報告書評價說：“2018年美國對中國征收關稅後，半導體領域的中國產進口在4年間年均減少20.5%，而從韓國的進口年均增加1.9%。” 但也有人擔心，受美國對華關稅政策的影響，韓國產出口反而會萎縮。KITA國際貿易通商研究院院長趙尚賢（音）表示：“在電池、鋼鐵等領域，用於中國產成品的韓國產中間材料的出口可能會停滯或減少。” 有人指出，中國產低價產品不能出口到美國，有可能大量流入韓國。光雲大學國際通商學系教授沈相烈（音）表示：“過度生產的中國產品以擠出方式流入，可能會使國內企業的活動萎縮”，“另外，如果這種低價產品出口到東南亞等有潛力的市場，從韓國企業的立場來看，從中長期來看，必然會成為負增長因素。”

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