美國大選引發的關稅戰爭……貿易“不確定性時代”. May. 16, 2024 08:40. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、北京=常駐記者 金哲中 weappon@donga.com、tnf@donga.com. 隨著將於11月在美國大選中展開對決的拜登總統和特朗普前總統競相提出提高對華關稅的計劃，全球經濟面臨著極端的不確定性。特別是兩人互相指責對方政策松懈，高喊“我會采取更高強度的政策”，隨著中國表示將對此進行報復，人們擔心對主要兩個大國（G2）依賴度高的韓國經濟的不確定性也會增大。 拜登政府當地時間14日正式宣布，將把中國產電動車、通用半導體、電池等的關稅至少提高到2至4倍。他還表示，將阻止在墨西哥等地生產的中國產品迂回進入美國市場，並暗示將要求美國、墨西哥、加拿大三國修改自貿協定。 拜登當天表示：“中國向所有這些產品提供了巨額補貼，生產了比全世界都能消化的量更多的產品。這不是‘競爭’，而是‘違規’。”他還聲稱，特朗普執政時“養活了中國很長時間”。美國貿易代表戴琪就中國產電動汽車繞道墨西哥出口壹事表示，“正在研究所有手段。請關註”，暗示了修改美墨加三國自貿協定的可能性。 特朗普同壹天表示：“中國現在正在吃美國的‘午餐’。拜登應該向比電動汽車更多的中國產品征收關稅。”他壹直表示，如果重新執政，將剝奪中國的貿易最惠國待遇，對中國產品征收60%以上的關稅。 中國官方媒體《環球時報》15日就美國提高關稅的措施批評說：“這是對中國的嚴重挑釁，也是赤裸裸的欺淩。”中國外交部發言人汪文斌14日表示，“將采取必要措施維護正當權益”，表明了報復之意。 有人擔心，全世界將出現貿易保護主義“多米諾骨牌”現象。今年七國集團（G7）主席國意大利經濟部長賈恩卡洛·焦爾傑蒂14日主張：“歐洲也應該像美國壹樣對中國產品征收高額關稅。”因為美國提高了對華關稅，中國的過剩產品將更多地湧入歐洲。 韓國貿易協會國際貿易通商研究院院長趙尚賢（音）表示：“雖然因對華關稅上調，韓國出口可能會獲得暫時的利益，但對華中間材料出口減少、中國產低價產品泛濫等需要擔心的因素也不少。”

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