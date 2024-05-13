朝鮮從韓國法院竊取26億張A4紙分量的信息……韓方目前只掌握0.5%的內容. May. 13, 2024 07:52. by 李相煥記者、林在赫記者 payback@donga.com、heok@donga.com. 據悉，朝鮮偵察總局下屬的黑客組織“拉紮魯斯”從韓國法院計算機網竊取的個人信息等資料超過1TB（萬億字節），相當於26億頁A4紙文件。泄露的資料中只有0.5%成功復原，其中包含了金融信息和醫療診斷書等很多敏感信息。尚未復原的其余99.5%有可能包括產業技術或“脫北者”的個人信息等，人們擔心會造成大規模損失。 警察廳國家調查本部12日表示，據掌握的情況，拉紮魯斯從2021年6月起到去年1月為止，從法院行政處計算機網向外界泄露的資料共達1014GB（千兆字節)。這相當於約26.2億張A4紙（折合2000字）。被盜取的資料是由4臺韓國服務器和4臺海外服務器4臺等共8臺服務器傳送的。 警方復原了相當於其中0.5%的4.7GB，結果顯示，包括身份證號碼、診斷書、親筆陳述書、債務資料、婚姻關系證明等個人信息在內的5171件個人回生相關文件被泄露。今年3月，大法院對資料泄露表示道歉，並表示“包含個人信息的PDF文件也泄露了26個”，其規模至少增加了200倍以上。 問題是，在泄露的資料中，很難確認沒有復原的約1009GB是什麽內容。這是因為法院行政處去年2月探測到了惡性程序，但直到同年12月才委托警方和國家情報院進行調查，因此泄露記錄等因期限到期而被刪除。也就是說，不能排除專利法院保管的產業、軍工技術或刑事訴訟中作為證據提交的性暴力受害者的身份等被泄露的可能性。警方為了防止第二次受害，勸告法院行政處提供本月9日確認泄露的5171件文件，並通知受害者。

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