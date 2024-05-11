禹相赫未能超越“天敵”，友情則跨越國境. May. 11, 2024 08:00. by 任寶美 bom@donga.com. 禹相赫在世界頂級跳躍運動員們參加的比賽中獲得亞軍，使他在巴黎奧運會上獲得獎牌的前景變得明朗起來。雖然與2021年東京奧運會金牌得主、現役選手中被評價為最佳跳躍運動員的穆塔茲•巴爾希姆（卡塔爾）的跳躍高度相同，但在越過這壹高度的掉桿次數上落後對手，遺憾地與金牌失之交臂。 10日，禹相赫在卡塔爾多哈舉行的跳高大賽“What Gravity Challenge”上，第三次試跳越過了2米31的高度，獲得了銀牌。獲得金牌的巴爾希姆則在第壹次試跳中就成功越過了同壹高度。禹相赫和巴爾希姆雖然分別挑戰了2米33的高度，但是兩位選手都失敗了。獲得銅牌的是身高超過2米28的澤文•哈裏森（美國）。 此次大賽由巴爾希姆和卡塔爾田徑聯盟共同主辦，哈米什•科爾（新西蘭）等12名世界頂級選手應邀參賽。“What Gravity Challenge”是男子跳高單壹項目活動，是世界田徑聯盟承認的各大陸巡回賽銀牌等級的大賽。此前在主要國際大賽上與禹相赫展開競爭的世界級跳躍運動員大舉參賽，作為“巴黎奧運會前哨戰”性質的大賽而備受關註。 壹周前的3日，禹相赫在慶北醴泉舉行的KBS杯全國田徑比賽中，跳過了2米25的高度。禹相赫的個人最好成績是2米36，也是韓國紀錄。

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