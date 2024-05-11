十多歲青少年紛紛表示：“不想聽聽承擔國家年金‘炸彈’的我們是怎麽說嗎？”. May. 11, 2024 07:59. by 金秀賢記者、李秀蓮記者 newsoo@donga.com、lotus@donga.com. 據10日確認的消息，在第21屆國會未能進行國家年金改革、未來壹代負擔加重的情況下，政府和國會在過去2年多的時間裏舉行了數十次聽證會，但從未包括30多年後承擔“保險費炸彈”的當事人青少年。 保健福祉部從2022年8月起，在1年內共進行了24次“國民年金利害關系者集體深層見面會”，但全部是以工會、企業家、國民年金公團職員等成年人為對象。在長達100頁的見面會材料中，壹次也沒有提到“兒童”“青少年”“孩子”等單詞。福祉部對國民（2000人）的問卷調查和國會年金改革特別委員會市民代表團（500人）的公論調查對象，也都是18歲以上的人。 《東亞日報》3日至8日采訪了包括4名大韓民國兒童總會主席團成員在內的10名12至17歲青少年，他們紛紛吶喊，“以大人為中心的‘傾斜的討論結構’給未來壹代帶來了不利的結果”。金民載（音，18歲）指出：“擔心基金枯竭而推遲改革或‘多領’是非常識的。是不是只是即將領取年金的大人聚在壹起，才得出了歪曲的結論呢？”鄭雅允（音，14歲）說：“大人們有責任解釋，我們要承擔什麽樣的負擔。”

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