德國政治恐怖襲擊極度嚴重……本月發生4起恐襲事件，5人受傷. May. 10, 2024 07:39. by 金允珍記者 kyj@donga.com. 本月末的地方選舉和下個月的歐洲議會選舉在即，德國針對政界人士的恐怖襲擊劇增，引起了人們的擔憂。進入本月以來，共發生了4起恐怖襲擊事件，5名政治人士受傷。 受傷人員中甚至還包括2021年至2023年擔任首都柏林市市長的執政黨社會民主黨著名女政治家、前市長弗朗西斯卡•吉帕伊（照片），奧拉夫•舒爾茨總理親自出面表示擔憂，稱“這是對民主主義的攻擊”。 據《路透社》等媒體報道，舒爾茨總理8日通過視頻表示：“擔心對民主主義的攻擊。暴力不是民主的對話。”他呼籲通過投票解決民主危機。德國出身的歐盟（EU）執行委員長烏爾祖拉•馮德萊恩也贊同道，“如果政治家不安全，民主主義也不安全。” 前市長吉帕伊7日在柏林某圖書館被歹徒用裝有堅硬物品的包包擊中，頭部和頸部受傷。同壹天，在薩克森州德累斯頓貼選舉海報的綠黨女性政治家伊馮•莫斯勒也遭到了襲擊。 4日，社民黨所屬的歐洲議會議員馬蒂亞斯•埃克也在德累斯頓市內遭到10多歲人群的毆打，身受重傷。2日，在西部北萊茵-威斯特法倫州埃森，綠黨所屬的聯邦眾議員凱伊•蓋林、同黨政治家羅爾夫•弗裏斯也遭到了歹徒的毆打。 前東德地區的薩克森州因根深蒂固的經濟困難和與前西德地區的經濟差距等，反難民情緒根深蒂固。另外，德國主要地區中最富有的北萊茵-威斯特法倫州也發生了政治家恐怖襲擊，對此很多人表示擔憂。英國廣播公司（BBC）分析說：“有人指出，接連發生的恐怖事件令人聯想起納粹時代。”

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