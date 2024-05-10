演變成殺人事件的油管博主之間的矛盾. May. 10, 2024 07:38. by 釜山=金華英記者、李秀研記者 run@donga.com. 平日白天，在位於釜山市中心的法院前，發生了50多歲的男性YouTuber（油管博主）用兇器殺害同齡男性YouTuber的場面直播的令人震驚的事件。警方認為，兩人在網上互相誹謗，後來發生了數十起起訴戰，甚至引發了殺人事件，正在調查準確的犯罪動機。 9日，據釜山蓮堤警察署透露，接到群眾報警稱，當天上午9時52分左右，在釜山蓮堤區釜山地方法院前的人行道上，50多歲的男性洪某三番五次揮舞著兇器刺向50多歲的男性趙某。趙某因失血過多，心臟驟停被發現，在接受急救隊員的心肺復蘇術（CPR）後被送往附近大學醫院，但在上午11時4分左右死亡。趙某當時正在進行YouTube直播，雖然襲擊場面沒有傳到畫面中，但遇襲後痛苦的聲音原封不動地暴露了出來。 洪某在犯罪1小時40多分鐘後的上午11時35分左右在慶州市被警察逮捕。洪某原計劃當天上午出席在釜山地方法院舉行的審判。據悉，這是受害者趙某起訴洪某的事件。警方認為，趙某是為了參觀洪某的審判而來到釜山地方法院，結果遭到了襲擊。 警方相關人士表示：“洪某在犯罪前壹天在釜山某超市準備了兇器，並提前借用了用於逃跑的車輛，看起來是有預謀的犯罪”，正在調查準確的犯罪動機。警方計劃以殺人嫌疑申請對洪某的拘捕令。 在網上積累的惡感演變成殺人事件後，專家們異口同聲地表示：“到了討論限制的時候了。”東亞大學媒體交流學系教授金大慶（音）強調：“應該開始討論制定在YouTube上公開哪些內容等標準，通過國民協議引導。為了能夠積極篩選出進行煽情廣播的人，應該要求運營商進行技術完善。”

한국어