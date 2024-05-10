韓國企業比美國企業還要看美國政府的眼色行事. May. 10, 2024 07:38. . 去年12月，韓中代表企業人士時隔4年在首爾華克山莊酒店見面。大韓商工會議所會長、SK集團會長崔泰源和現代汽車集團會長鄭義宣、三星電子社長朴承熙等主要企業家與中國代表石油化學、生物、能源集團的董事長們坐在正式場合。雙方能舒心而坐，是另有原因的。因為前經濟副總理柳壹鎬、前福祉部長林采民、前外交部自由貿易協定交涉代表崔晳泳等前任政府相關人士壹起準備了名為“韓中企業家及前任政府高層人士對話”的“緩沖裝置”。 在美中矛盾風波到來之前，同時在中國設有市場和生產基地的韓國企業家們隨時與中國合作夥伴見面，進行合作。由於中國的特性，不僅在合作夥伴公司，在與中央當局及地方政府相關人士的網絡上也投入了很長時間。但是，自2018年美國采取對華制裁方針後，氛圍發生了巨變。即使企業交易發生動搖、生產基地出現問題，也很難前往中國。即使去，也要小規模、徹底保密。 據悉，時隔4年舉行的上次韓中企業家對話中，密度最高的時間是和訪韓的中國企業合作夥伴們壹起喝酒到深夜。久違地開誠布公地面對面坐在壹起的兩國企業家們壹壹解決了事業上的難題和投資討論問題，好不容易松了壹口氣。 在美國和中國拉長的矛盾中，韓國企業的損失也在增大。美國商務部部長吉娜·雷蒙多連日來高呼對華半導體設備出口制裁，但事實上失去更多中國市場的不是美國設備企業，而是韓國企業（本報4月9日報道《美國限制半導體設備出口中國……韓國遭受最大打擊》）。去年中國進口韓國產半導體設備的金額比2022年暴跌20.3%，但美國產進口額只減少了3.1%。相反，從荷蘭（150.6%）和日本（4.7%）的半導體設備進口額反而有所增加。 在韓國企業無聲地遭受損失的時候，美國半導體企業聚集的美國半導體產業協會去年7月就美國政府的制裁中國方針堂堂正正地發表了聯合聲明，稱“半導體業界應該繼續接近中國市場”。蘋果首席執行官蒂姆·庫克在中國銷售急劇下滑後，今年3月訪問中國，會見了中國國家主席習近平。他甚至還上演了親自在上海蘋果商店舉行開業儀式的場面。 眼睜睜地看著花費數十年功夫的市場逐漸關閉，但比美國企業更要看美國和中國政府眼色的韓國企業卻期待政府打開外交大門。因此，財界對本月底調整中的韓中日首腦會議抱有很大的期待。特別是三國經濟通商部長會議是自2019年12月以後時隔4年多再次舉行，因此期待韓國政府能夠展現出為國家經濟實際利益的“友敵（朋友和敵人的合成詞，意味著競爭性友好關系）”戰略。希望韓國政府能像美國壹樣，即便站在攻擊手的立場上，給企業打開商業後路，通過此次會談，給韓國企業提供最起碼的喘息空間。

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