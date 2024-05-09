李政厚單場比賽擊出3支安打，巨人隊擺脫四連敗. May. 09, 2024 08:07. by 李憲宰 uni@donga.com. “風之孫”李政厚（舊金山巨人隊）自進軍美國職業棒球大聯盟（MLB）後，首次在壹場比賽中擊出了3個安打。 8日，李政厚在與科羅拉多洛基隊的2024賽季MLB客場比賽中，作為1號擊球手兼中堅手出場，取得了5次有效擊球、3支安打、1分的成績。繼前壹天與費城費城人隊的比賽中取得4次有效擊球、2支安打後，連續兩天打出多重安打（壹場比賽打出2支安打以上）。李政厚連續5場比賽擊出了安打。本場過後他的賽季擊球率從0.252上升至0.264（140次有效擊球、37支安打）。 李政厚在第1局第壹個擊球位上攻占對方首發投手達科塔•哈德森的下墜球，打出了右前安打。 剩下的2支安打是快步制造的內野安打。在第3局三振出局的李政厚在以1比0領先的第4局，在1人出局1、2壘有人的情況下，擊出滾向3壘手前面的打偏球後，全力奔向1壘，比球先到達了壘區。跑向1壘的期間，他使出了渾身解數，連頭盔都掉了。因李政厚的安打而獲得1人出局滿壘機會的舊金山隊在泰羅•埃斯特拉達的內野地滾球時，3壘跑壘員踏上本壘，以2比0領先。李政厚憑借後續擊球手小拉蒙特•韋德的2打點適時安打，成功踏上本壘，將比分改寫為4比0。在第8局上半局，在2人出局無跑壘員的情況下，擊出1壘手前的地滾球後，跑向1壘，被判為安全上壘。最終，舊金山巨人隊以5比0戰勝對手，擺脫了4連敗的陰影。 當天，聖地亞哥教士隊的金河成在與芝加哥小熊隊的客場比賽中，作為8號擊球手兼遊擊手出場，取得了4次有效擊球、1支安打的成績。聖地亞哥教士隊最終以2比3敗北。本賽季首次進軍MLB的小熊隊的日本投手今永昇太當天首發出場，以7局8個脫三振、無失分的好投將平均責任失分降至1.08（數字越小成績越好）。在MLB兩大聯賽中，他的平均責任失分排名第壹。

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