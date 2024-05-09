印尼減少“KF-21分攤金”，政府和企業將補充不足部分. May. 09, 2024 08:06. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國政府決定接受印度尼西亞提出的將韓國型戰鬥機KF-21“獵鷹”的開發分攤金從1.6萬億韓元減至6000億韓元，同時只接受相應的技術轉讓的提案。 防衛事業廳8日通過媒體簡報表示：“去年年末，印尼方面曾提議到2034年為止每年支付約1000億韓元的分攤金”，“但是我們通報說，按照當初的協議，到開發完成的2026年為止，要遵守繳納期限。”最終，雙方就到2026年為止要繳納的最大金額進行了協商，結果得出了6000億韓元的結論。防衛事業廳或將在本月末的防衛事業推進委員會上表決接受印尼提案。 防衛事業廳的壹位有關負責人表示：“將就向印尼的（技術）轉讓價值規模進行協商。”印尼在2016年簽訂KF-21共同開發合同時，決定在2026年6月之前承擔占全部開發費用（約8.8萬億韓元）20%的1.7萬億韓元（之後減額1000億韓元），並接受壹架試制機和相關技術的轉讓。如果分攤金減至三分之壹，將很難提供試制機，技術轉讓將停留在簡式水平。 此前，印尼以經濟狀況等為由，壹直推遲繳納分攤金。此前印尼繳納的金額只有3000億韓元。之後在上個月要求調整分攤金的同時追加繳納了1000億韓元。隨著開發分攤金減至6000億韓元，到2026年為止，印尼只需再交2000億韓元。 防衛事業廳表示：“在KF-21開發過程中節省了費用，即使削減印尼的分攤金，我們追加負擔的費用也不是1萬億韓元，而是5000億韓元。”防衛事業廳接著補充說：“（追加費用）將由政府預算和韓方企業（韓國航空宇宙產業•KAI）來補足。” 此前，1月份被派遣到韓國航空宇宙產業公司的印尼技術團隊的KF-21技術泄露疑惑浮出水面。因此，有人擔心，印尼在大量竊取KF-21技術後，不繳納分攤金，試圖“吃完就跑”。有人指出，國內防衛產業發展和軍工出口擴大等有可能給K軍工的發展潑冷水的“軍工風險”成為了現實。但是，防衛事業廳明確表示：“分攤金調整協商是從6年前開始應印尼的要求而持續進行的”，“與技術泄露疑惑事件無關。”

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