普京第五次舉行“加冕儀式”，總統任期直至2030年. May. 08, 2024 07:24. by 趙은아 achim@donga.com. 俄羅斯總統普京（72歲·照片）7日舉行總統任期直至2030年的“第五次加冕儀式”。被稱為“現代版沙皇”的普京在確定30年統治的就任儀式前壹天，還下令對法國等國家進行假想敵人的戰術核武器試驗，展示了自己的威勢。 普京當天中午在莫斯科克裏姆林宮大宮殿安德烈耶夫斯基大廳宣誓就職。大約持續1個小時的就任儀式非常華麗。普京入場時，伴隨著柴可夫斯基的進行曲，響起了宣告正午的克裏姆林宮的鐘聲。他在宣誓就職後發表了迎接新任期的演講。 當天的就職儀式上，立法、行政、司法部代表、俄羅斯英雄勛章受勛者、主要宗教代表等出席。克裏姆林宮將就職儀式視為國內活動，沒有邀請外國首腦，但邀請了駐俄羅斯的所有使領館負責人。 但是，壹些西方使領館負責人表現出抵制出席的動向。這是因為，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，與俄羅斯對立的西方國家認為此次總統選舉不公平而不予承認。路透社援引消息人士的話報道說：“歐盟成員國中有27個國家沒有參加就職儀式。” 在今年3月15日至17日舉行的俄羅斯大選中，普京以歷史最高投票率（77.44%）和最高得票率（87.29%）確定第五次當選，獲得6年任期直至2030年。普京自前總統葉利欽下臺後代行其職的1999年12月31日起，包括擔任總理時期（2008-2012年）在內，壹直保持著實權。如果2030年再次參加總統競選並成功連任6屆，將是實際上實現終身執政。 路透社在就職儀式前壹天報道說：“俄羅斯國防部將根據普京總統的指示進行戰術核武器部署演習。”報道沒有公開具體的日程和方式，只是說明這是非戰略核武器使用準備和部署練習等軍事訓練。克裏姆林宮發言人佩斯科夫對此表示：“此次演習是對部分西方國家的應對。他們主張撤銷向烏克蘭支援的西方武器的使用限制，刺激了俄羅斯。” 俄羅斯打出戰術核武器這張牌，可能是為了應對法國總統馬克龍最近再次提及向烏克蘭派兵的說法。佩斯科夫還說：“軍隊和政府機關正在確認法國軍隊部署在烏克蘭的報告。”

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