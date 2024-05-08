“大韓民國這樣下去能行嗎？”. May. 08, 2024 07:23. . 大韓商工會議所會長崔泰源表示：“現在應該向全社會提出這樣壹個問題，‘如果按照至今為止所做的去做，大韓民國能行嗎?”崔會長最近在紀念連任的記者招待會上表示：“如果到目前為止的方法沒有效果，就應該尋找其他方法。為了解決低增長、低出生率等我們面臨的問題，國會和政府、經濟界和市民社會都應該壹起摸索新的方法。” 崔會長提出的話題是我們社會應該壹起認真思考的問題。從前天韓半島未來人口研究院發布的報告來看，韓國就像是奔向消亡的火車頭。7年後，壹半以上的國民將變成50歲以上，9年後，小學新生將變成現在的壹半。14年後，維持軍隊必需的新入伍對象將下降到20萬名以下，20年後國內可生產人口將減少約1000萬名。 雖然還沒有在發達國家行列裏待穩，韓國已經深陷1%的低增長泥潭不能自拔。增長率低於人均收入達韓國兩倍以上的美國。由於找不到引領未來增長的新代表選手，2000年代以後十大出口品種幾乎沒有變化。曾是韓國經濟祝福的中國效果已經消失。現在，韓國經濟只依靠壹個半導體，持續著危險的“單腳跳”局面。 曾經以驚異的眼光看待韓國的海外各國現在都投來了擔憂的目光。最近英國《金融時報》通過題為《韓國的經濟奇跡結束了嗎?》的企劃報道分析說：“韓國式國家主導的增長模式遇到了瓶頸。”韓國經濟達到頂點後只剩下下降的“巔峰韓國”論也在擴散。但是，韓國卻沒有感覺到危機感。早在18年前，就有人警告稱韓國將成為“第壹號人口消失國家”，但此前生育率不但沒有恢復，反而不斷惡化。 韓國如果想避免預定的危機，就要為解決低出生率、低成長問題而竭盡全力。應該考慮從根本上改變猶豫要不要生孩子的經濟、社會結構本身的解決方法。通過結構改革和打破規制，改善經濟體制也是必要的。韓國社會以難以取得立竿見影的效果為由，以改革過程痛苦為由，壹直拖延至今。為了將大韓民國從消亡的危機中拯救出來，現在社會全體應該面對面進行激烈的討論。

한국어