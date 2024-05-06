“名牌包調查”既然出手已晚，檢方應“無情”行事. May. 06, 2024 07:49. . 檢察總長李元錫最近指示，就尹錫悅總統夫人金建希在尹總統就任後的2022年9月收受價值300萬韓元的“名牌包”壹事，成立專門調查組迅速展開調查。金建希從在美僑胞崔在英那裏收受禮物的場面被崔在英偷拍下來，在YouTube網站上公開，至今已經過了6個月，被該YouTube運營者告發已經過了5個月。 根據《禁止請托法》，公職人員的配偶不能接受與公職人員職務相關的1次100萬韓元或每年超過300萬韓元的財物等。首先，金建希收到的禮物必須與尹總統的職務有關。即使與職務有關聯，因為沒有對配偶的處罰條款，因此金建希本人不是處罰對象。如果身為公職人員的尹總統明知金建希收受錢財卻沒有申報，只能是尹總統被處以3年以下有期徒刑或3000萬韓元以下的罰款。雖然不能以這樣的嫌疑起訴總統，但調查是可以的。 單憑崔某公開的視頻，無法知道“是否與職務相關”和“總統是否知情”。但不管能不能以犯罪進行處罰，總統夫人收受名牌包的情景本身，就給國民帶來了沖擊。調查本應先查明是否構成犯罪後再進行。但是，考慮到總統和檢察機關的權力關系，如果查出與總統周邊人物有基本屬實的疑惑，就應該先開始調查，然後再追究能否進行處罰，這樣才給人更加公正的感覺。 李元錫指示進行調查，是在警察正在調查崔某跟蹤騷擾金建希的報道之後出現的。如果只調查崔某而不調查金建希，情況就會更加奇怪。檢察機關的調查不能是為了給人以平衡的印象而裝模作樣。不僅是金女士，尹總統也勢必成為調查對象。必須徹底調查總統夫婦，甚至讓人們認為對他們“無情”。 在金建希受到的懷疑中，如果被確認屬實，處罰力度更高的，將是德意誌汽車股價操縱疑惑。在對名牌包疑惑進行徹底調查的同時，把股價操縱疑惑留在未盡的狀態，可能會引起“查小蓋大”的誤解。據悉，此次還將進壹步調查股價操縱疑惑。雖然為時已晚，但為了不留下任何有關金建希的疑惑，必須進行調查，該處罰的就處罰，然後再翻篇。

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