“法國夏特萊劇院上演的霹靂舞，令人吃驚”. May. 04, 2024 07:17. by 趙은아 achim@donga.com. “韓國霹靂舞隊讓巴黎奧運會變得更加華麗。” 2日（當地時間），在法國巴黎夏特萊劇院。當韓國舞者隨著強烈的節奏跳起霹靂舞時，1500多名現場觀眾歡呼雀躍。法國舞者似乎也不服輸，像陀螺壹樣快速旋轉。 當天，韓國舞蹈隊“1Million”和擁有20年演出歷史的法國舞蹈隊“Pockemon Crew”以“城市的脈搏，跳躍”為主題進行了對決演出。這是為紀念霹靂舞在2024年巴黎奧運會上被采納為正式項目而舉行的演出。參觀者瑪儂•博伊耶說：“因為想看1Million舞蹈隊，所以壹大早就來了。”弗洛朗斯•奧紐也興奮地說：“能在巴黎看到這種類型的演出，真不錯。” 法國文化界也給予了關註。Pockemon Crew藝術總監利雅得•弗加尼評價說：“夏特萊劇院在法國也是以古典音樂等‘文化精英’為主被允許的空間”，“接受韓國霹靂舞是夏特萊開放門戶的美麗事情。”他還說：“在奧運會決賽圈中，美國和韓國將展開較量。”法國制作公司巴特爾-普羅藝術總監朱比爾特萊奇維也表示：“韓國隊是法國隊的巨大競爭者。” 文化體育觀光部準備的此次活動是5月開始為期6個月宣傳韓國文化的“韓國季”的第壹炮。在巴黎奧運會即將到來之際，法國政府從2021年開始根據奧林匹克精神，在法國全境舉辦了文化藝術項目“2024巴黎文化奧林匹克”，並舉辦了韓國季。2024巴黎文化奧林匹克總導演多米尼克•埃爾比尤當天表示，“將通過藝術和體育之間的對話，進壹步追求共享和團結等奧運會的價值。”

한국어