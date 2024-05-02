“家庭月，在首爾各地享受慶典”. May. 02, 2024 08:07. by 李素貞記者 sojee@donga.com. 迎來五月家庭月，首爾各地將舉行家人可以壹起享受的慶典和活動。 2日，麻浦區世界杯公園幼兒森林體驗園將舉行用花制作名畫、昆蟲和花卉生態體驗等構成的“飛花”活動。 此外，還將展示想象庭院畫的30多幅兒童畫。 代表首爾的夜間文化藝術節目“首爾文化之夜-兒童節特別活動”將於3日舉行。在首爾歷史博物館、漢城百濟博物館、首爾工藝博物館、首爾韓國之聲博物館等4處博物館，首爾市立美術館、首爾圖書館、南山谷韓屋村、雲峴宮、世宗忠武公故事等9處博物館都可以享受活動。 長假期間的4日至6日，國內唯壹的雜技專業慶典--首爾雜技節將在龍山區鷺得島（Nodeul Island）舉行。在此期間，中區“讀書的首爾廣場”將蛻變為巨大的童話村。提供孩子們親自成為童話中主人公的服裝體驗區、無伴奏合唱、創作童話話劇等多種看點。 4日，麻浦區文化儲備基地露天舞臺將放映引起兒童興趣的“同路人北鬥七星”皮影劇。在演出開始前30分鐘，還將為孩子們提供親自體驗皮影劇的機會。截至18日，城東區首爾林將舉行市民可以享受公園中童心文化旅行的“2024春春首爾林慶典”。 另外還將為青少年舉辦活動。5日，首爾市立青少年文化交流中心將在廣津區兒童大公園四季花園舉行“未知，與世界相遇，全球Blue Marble in兒童大公園”活動，屆時遊客可以體驗全世界20個國家的文化。此外，還將舉行由西非傳統音樂演出、巴西卡波耶拉（Capoeira）演出、韓國獅子假面演出等組成的音樂演出。 節目詳細內容可登錄首爾市網站（seoul.go.kr ）或首爾文化門戶網站（culture.seoul.go.kr）、首爾公園網站（parks.seoul.go.kr）等進行確認。事前預約項目可以參考首爾市公共服務預約網站。

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