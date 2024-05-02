谷歌：“每年向新聞集團支付83億韓元的AI用內容費”. May. 02, 2024 08:07. by 崔智媛記者、朴貞研記者 jwchoi@donga.com. 谷歌為了開發人工智能（AI），決定向世界最大的媒體集團美國新聞集團（News Corporation）支付內容使用費。其金額每年超過80億韓元。 據路透社等媒體上月30日（當地時間）報道，谷歌與新聞集團簽訂了內容使用合同。新聞集團是發行美國華爾街日報（WSJ）的道瓊斯、美國大型出版社哈珀科林斯、英國的泰晤士報、澳大利亞歐洲電臺的母公司。谷歌為了強化本公司的AI模型，計劃利用WSJ等新聞內容。通過此次合約，谷歌每年最多向新聞集團支付600萬美元（約83億韓元）。 隨著AI競爭愈加激烈，AI企業為了利用新聞媒體的數字內容，接連簽訂了許可合同。OpenAI也在上個月29日與英國日刊《金融時報》（FT）建立了內容利用的合作夥伴關系。這是繼美國美聯社、德國阿克塞爾-施普林格、法國《世界報》、西班牙普裏薩媒體之後，OpenAI與第五家新聞媒體簽訂的許可合同。OpenAI方面表示：“通過此次合約，可以為全世界數百萬人提供世界水平的實時報刊文章。” 但是，OpenAI還被美國8家新聞媒體提起了侵犯著作權的訴訟。對沖基金“奧爾登全球資本”擁有的《紐約每日新聞》、《芝加哥論壇報》、《奧蘭多哨兵》等8家日刊於上月30日起訴說，OpenAI和微軟（MS）擅自使用了內容。 奧爾登全球資本方面通過聲明書表示：“我們在收集情報和報道新聞方面花費了數十億美元。不能再允許OpenAI和微軟為了構建自己的商業而偷竊我們的作品。”

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