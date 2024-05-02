“我們為什麽要保衛富有的韓國？”. May. 02, 2024 08:05. . 據時事周刊《時代》報道，美國前總統特朗普暗示，如果韓國不承擔更多的駐韓美軍支援，美軍將撤離。特朗普在被問及“是否會從韓國撤出部隊”時回答道：“希望韓國能給予應有的待遇。我們的4萬名兵力（實際上有2.85萬人）在危險的地方，這太不像話了。為什麽我們要保衛某人。我們正在談論壹個非常富有的國家。” 事實上，特朗普的發言並不新鮮。早在特朗普第壹次執政時期，特朗普就以裁減駐韓美軍為杠桿，施壓要求將防衛費分攤額提高到5倍。由於這種無理的要求，韓美兩國政府未能及時達成協議，出現了壹年半的分攤額協定空白事態，直到拜登政府上臺後才結束談判。韓美政府本月提前開始分攤額談判，也是因為擔心出現這種“特朗普風險”。 但是，即使韓美盡快達成協議，如果特朗普“第二次執政”成為現實，也很有可能要求重新談判。進而，還有可能把韓美聯合軍演和展開戰略資產的費用也包括在賬單中。特朗普方面人士表示，“現在是時候坦率地談論是否需要2.85萬名駐韓美軍了（前國防部長代理米勒）”，“有必要考慮韓國的核武裝，而不是利用駐韓美軍牽制中國”（前國防部副部長助理科爾比），主張裁減駐韓美軍或改變作用。 特朗普把同盟也視為徹底的交易關系，這種認識不僅僅是針對韓國。不久前，他對不遵守防衛費支出占國內生產總值2%的承諾的北約歐洲國家表示，“將交給俄羅斯處理”，引起了軒然大波。特朗普在此次采訪中也壹口咬定：“如果不交錢，（防禦）應該自己看著辦。” 6個月後特朗普當選的可能性仍然占據壹半。但是，包括歐洲在內的許多美國盟國正在加強自身的防衛力量，以應對更加兇猛和粗暴的“特朗普風險”。特別是，如果特朗普“在第二個任期”中再次嘗試美國與朝鮮之間的直接交易，韓國的安保可能會成為談判桌上討價還價的對象。最重要的是忠實於自強的努力，成為不被任何變數所左右的、不可或缺的同盟。

한국어