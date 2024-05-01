住房供給統計漏掉19萬套……基本不靠譜的政府. May. 01, 2024 07:30. . 政府的住宅供應數據庫系統出現錯誤，去年住宅供應業績少了19萬多套。國土交通部在確認這壹事實後，3個月內也沒有公開。住宅供應通常從許可到入住需要5年以上的時間。如果政府根據這種不良統計制定住宅供應計劃，在房地產蕭條期出現供過於求、過熱期出現供不應求等矛盾的可能性就會增大。 國土部昨天表示，在去年的住宅供應統計中，許可業績將從現有的38.9萬套增加到42.9萬套，開工業績將從20.9萬套增加到24.2萬套，竣工業績將從31.6萬套增加到43.6萬套。據悉，這是因為在去年6月改變住宅統計系統的過程中，本應得到反映的整頓事業部門的業績被遺漏。去年下半年，300套以上的重建、再開發供應量等被排除在統計之外，各部門的業績分別減少了3.3萬至12萬套。 國土部今年1月底得知這壹事實後，從2月份發表的業績開始恢復正常統計。雖然確認了錯誤，但還是推遲了3個月發表。在檢察機關對上屆政府的房價統計造假疑惑進行調查的情況下，很難避免因不想再次告知統計問題而藏著掖著的批評。國土部今年2月也未能事先防止房地產實際交易價格信息收集系統的錯誤，成為了問題。 政府的住宅供應統計不僅是蓋房子的建設企業，也是準備購買自己房子的無住宅者、全租、月租承租人關註的核心指標。開工、許可業績是提前展示今後2年至5年內供應多少公寓、預測房價方向的基礎統計。如果這種統計與實際有很大出入，個人和企業做出錯誤判斷的可能性就會增大。 由於對國民實際生活產生巨大影響的住宅統計接連出現錯誤，房地產政策的信賴度已經嚴重受損。經確認，供應量比實際少統計了近30%，因此以此為依據制定的政策調整也不可避免。如果這樣的事情反復發生，政府為了穩定房價的任何政策都將無法奏效。在找出制造問題的責任人並追究責任的同時，在公開統計之前，應該構建雙重、三重地過濾錯誤的系統。

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