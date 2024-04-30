醫學院教授發布聲稱能“100%預防-治療新冠肺炎”的疫苗卡，被判有期徒刑緩期執行. April. 30, 2024 07:55. by 崔美松記者 cms@donga.com. 因涉嫌發放新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）治療及預防效果達100%的所謂“疫苗卡”而被移交審判的醫學院教授被法院判處有期徒刑緩期執行。教授主張該疫苗卡並非醫療器械，但法院方面沒有接受。 29日，據法律界透露，首爾中央地方法院刑事9單獨金澤亨（音譯）法官對涉嫌違反醫療器械法而被起訴的延世大學原州醫學院教授金某（67歲）判處有期徒刑8個月，緩期2年執行。 金教授因涉嫌在“新冠病毒”流行的2020年11月至2022年4月制作卡片形態的醫療器械“疫苗卡”，分發給不特定多數人，並宣傳功效等而被起訴。據調查，該卡雖然沒有得到食品醫藥品安全處的許可或認證，但金教授把卡作為自己寫的書的附錄分發出去，並主張“可以預防新冠病毒”。 金教授還涉嫌打廣告稱，“即使是已經確診的人，（用疫苗卡）也能輕易恢復”，“在美國食品和醫藥局（FDA）登記為普通醫藥品，卡的效果是100%。” 他還表示，該卡是將新冠病毒治療劑溶液的波動數字化後打印出來的，並申請了專利。 在審判過程中，金教授主張“疫苗卡不是醫療器械，所以自己沒有違反醫療器械法”。但是審判庭認為，考慮到卡片上的句子、金教授的專利申請內容等，應看作是醫療器械法規定的醫療器械。金教授在2010年以自己開發的“生命水”強化免疫力、治療癌癥等疾病為由，銷售制造設備等，因涉嫌欺詐、違反醫療器械法而被起訴，被處以2000萬韓元的罰款。 審判庭就金教授表示：“因為擔心會對國民的生命和健康、保健造成危害，所以有必要進行嚴厲的處罰”，“雖然有過因同類犯罪而受到處罰的前科，但再次犯罪，因此有無反省還是個疑問。”

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