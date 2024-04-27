尹錫悅與李在明相約29日見面……“茶談會晤”VS“領袖會談”. April. 27, 2024 07:47. by 張寬碩記者、姜成輝記者 jks@donga.com、yolo@donga.com. 尹錫悅總統和共同民主黨代表李在明將於29日在首爾龍山總統室首次面對面而坐討論民生懸案。這是尹錫悅自2022年5月就任以來雙方首次舉行會談。雙方在沒有特別確定議題的情況下推進的會談中能否解決被堵住的協治頭緒，備受關註。 總統政務首席秘書洪哲鎬和共同民主黨代表秘書室長千俊鎬26日在為協調“尹李會談”而舉行的第三次實務會晤後，分別舉行記者會，宣布尹錫悅和李在明將於29日下午2時在龍山總統室會面。洪哲鎬把會面稱為“茶談會晤”，千俊鎬則把會面稱為“領袖會談”。會晤不是午餐形式，而是茶談，基本為1個小時，如果對話延長，就會繼續進行。總統室秘書室長鄭鎮碩、洪哲鎬、弘報首席秘書李度運將陪同出席，共同民主黨方面則有政策委員會議長陳聲準、千俊鎬、首席發言人朴成俊等3人出席。會談結果不會發表共同協議，而是各自發表會談結果。 總統室高級官員介紹說，尹錫悅在聽取實務會晤結果報告後表示：“既然（李在明）接受了邀請，要做好準備。好好安排吧。”洪哲鎬表示，“希望通過總統和野黨代表之間的坦誠對話，成為激活民生經濟、解決各種國政懸案的契機”，明確表示會談目的是解決民生懸案。 相反，共同民主黨明確表示，將在實際會談中討論發放人均25萬韓元民生恢復補貼、《蔡上等兵特檢法》、《金建希特檢法》等實務協商過程中提議的議題。李在明說：“將如實傳達民生現場的殘酷現實，並要求采取必要的措施。壹定會努力創造國民期待的成果和可能的措施。”對於是否也將《金建希特檢法》列入議題的提問，千俊鎬表示：“從未說過不能限制特定議題。” 在4月10日議會選舉中執政黨慘敗後的19日，尹錫悅打電話給李在明提議舉行會面，壹周後確定了會談的日期。為協調議題而舉行的兩次實務會晤經歷困難後，李在明說：“應該整理議題並提前商議，但似乎連這個都不容易。我會放下壹切，先與尹總統見面。”

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