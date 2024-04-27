韓國成年人讀書率創歷史新低，應以需求者為中心尋求解決之法. April. 27, 2024 07:46. . 拿破侖在去海外遠征時，也帶著專門圖書管理員“移動式書庫”到處走動。這是為了抽空在戰場上閱讀數百本書，這些書不僅涉及交戰國的軍事，還涉及歷史、地理、宗教、法制等。英國歷史學家克裏斯托弗•安德魯表示，“拿破侖的天才想象力來自書籍，這就是他比起秘密情報更集中於書籍的原因。”（《間諜世界史》•2021年•Hanul出版社） 拿破侖戰爭約200年後的今天，隨著YouTube、在線視頻服務（OTT）等的收視增加，回避書籍的人越來越多。但文本帶給我們的想象力依然深奧。去年獲得諾貝爾文學獎的挪威作家約恩•福瑟23日在與國內讀者見面時表示：“通過所有偉大的文學作品，我們以全新的方式看待生活，並似乎更加理解生活。” 雖然讀書率下降是世界趨勢，但唯獨韓國的下降速度迅猛。據文化體育觀光部透露，19周歲以上成年人的讀書率（1年間閱讀1本以上紙質書、電子書、有聲讀物的人的比率）從2015年的67.4%下降到2019年的55.7%，在4年內急劇下降了11.7個百分點。與此相比，美國同期為72.0%，沒有變動。最終，去年韓國的成人讀書率跌至歷史最低值43.0%。 在主要國家中，韓國的讀書率唯獨較低，雖然有工作和生活平衡、智能手機普及速度等多種因素，但也有人敦促政府和出版界奮發圖強。例如，政府的“讀書文化振興基本計劃”偏重於圖書普及等對出版社、作家的支援，形成讀書文化等以需求者為中心的政策相對不足。 與此相關，地方自治團體的“壹城壹書”運動值得關註。例如，首爾城北區以地區圖書館為中心，積極運營讀書同好會，同時通過網絡讀書平臺，開展與作家見面或展示會等多種圖書推薦活動。這是為對翻開書頁感到有負擔的人準備的實質性援助方案。 也有人說，出版界的作用不亞於政府。也就是說，有必要發掘有潛力的作家，為擴大讀者群傾註更多的努力。這與最近韓國小說市場以20~30歲女性讀者層為主的趨勢不無關系。已故民音社創始人朴孟浩（音譯）在自傳中寫道，“發掘新作者、制作新書，感受到了引領這個社會的智慧和文化的喜悅。” 降低作家創作欲望的“版稅（銷量信息）透明性”問題也有必要得到解決。2021年，出版界圍繞不透明的版稅結算問題引發了爭議，但作家們仍然無法實時掌握自己寫的書的銷售量。這是因為文體部和出版界就政府推進出版流通綜合電算網問題發生矛盾，未能進行完整的統計。最近，圍繞削減出版預算問題，雙方的矛盾正在擴散。在讀書率創歷史最低的國家危機面前，政府和出版界應該停止消耗性的爭議，齊心協力解決問題。

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