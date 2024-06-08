隨黨內掌權者的口味而變的朝野政黨黨章黨規. June. 08, 2024 08:37. . 在預定於分別於7月和8月舉行的全黨大會即將到來之際，國民力量黨和共同民主黨的黨章、黨規修改成為爭論焦點。國民力量黨圍繞把現有的單壹領導體制改為“兩人領導體制”的修正案，共同民主黨圍繞黨代表參加大選時必須提前1年辭職的規定新設例外條款等，正在展開激烈的爭論。有人提出，這是不是為了與黨內權力結構相吻合，牽制或照顧特定人士的小伎倆。 國民力量黨緊急對策委員長黃右呂提議的兩人領導體制引發了“為了牽制有可能挑戰黨代表職務的前緊急對策委員長韓東勛”的爭議。該體制的主要內容是，選出黨代表後，由得票第二名擔任首席最高委員兼副代表，如果黨代表失去職務，將由副代表繼承。雖然這是為了加強黨的穩定性而采取的措施，但在距離全黨大會只剩下壹個多月的時候，突然提出在韓國政黨史上很難找到的“黨副代表”壹職，這足以讓人懷疑這是為韓東勛當選而采取的事前措施。 共同民主黨新設下屆黨代表辭職時限例外規定，甚至引發了老牌親李在明派的反對。因為下屆代表要想參加2027年3月的大選，必須在2026年3月之前辭職，那麽擔憂在沒有黨代表的情況下在2026年6月舉行地方選舉，本身就是考慮到李在明今後的政治日程。有人指出，在選出國會議長團候選人、院內代表時，反映20%的權利黨員投票，強化權利黨員強硬“改革忠粉”權限的黨章修正案，最終也是為了進壹步鞏固李在明的地位。 在政府權力的壹軸執政黨和掌握國會權力的巨大在野黨內發生的黨章、黨規爭議，不能分別看作是朝野政黨內部的權力鬥爭。從提出黨政壹體的國民力量黨來看，親尹勢力的得勢導致了4月10日議會選舉的慘敗，現在親尹是不是把修改黨章、黨規當成了牽制新勢力的武器? 共同民主黨方面，親李在明的超堅定候選人在親李在明勢力的傲慢得勢下舉行的國會議長競選中落選，也應該從這裏開始反思。 黨章、黨規是政黨的憲法、法規。當然要反映時代的變化。但現在的修改爭議不是為了黨的革新和得到國民的支持而做出的努力，而是根據黨內小權力的風向，毫無原則地動搖。現在院內第壹大、第二大黨是壹副忙於修改這種用於狹隘內部權力鬥爭的黨章、黨規的樣子。

한국어