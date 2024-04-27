美國滯脹烏雲……現在不是慶祝“驚喜增長”的時候. April. 27, 2024 07:46. . 美國第壹季度經濟增長率創下兩年來的最低值，世界經濟受到沖擊。美國經濟直到最近消費、雇傭都呈現良好勢頭，因此認為可以毫無停滯地擺脫通貨膨脹的“不著陸（no landing）”劇本得到了支持。但是，因意想不到的增長率下降消息，對停滯性通貨膨脹（經濟停滯中的物價上漲）的恐懼正在擡頭。 美國商務部昨天公布的第壹季度國內生產總值增長率為1.6%。不僅低於去年第四季度3.4%的壹半，也遠不及金融市場預期的2.4%。更何況，同壹天公布的第壹季度核心個人消費支出物價指數上升3.7%，超過了預期值。如果高物價持續下去，美國聯邦儲備委員會只能推遲下調基準利率的時間，隨著經濟增長率的下降，對經濟蕭條和物價上漲的雙重苦難的擔憂越來越大。 問題是，來自美國的異常信號好不容易呈現恢復趨勢，可能會給今年“驚喜增長”的期待增大的韓國經濟潑冷水。韓國銀行前天公布的韓國第壹季度經濟增長率環比增長1.3%，是2年3個月以來的最高值。但是，在中國經濟持續低迷的情況下，如果連美國的增長勢頭也放緩，壹直呈上升趨勢的韓國出口勢頭將受挫。在第壹季度韓國總出口中，美國的比重為18%，自2003年以來首次超過中國，躍居首位。 隨著人工智能加速器用高帶寬存儲器的銷售增加，SK海力士取得了超出市場期待的業績，但這種好勢頭能否持續下去還是未知數。委托生產美國英偉達人工智能半導體的臺積電將今年的增長目標下調了壹半。在石油化學、鋼鐵領域，隨著中國開始傾銷出口過剩的產品，韓國企業的出口前景變得暗淡。 即使是正處於戰爭中的中東發生小變數，國際油價也會動搖，暴漲的食品物價也沒有穩定的跡象。由於工程費、人工費的上漲，公寓開工件數急劇減少等，對內需產生影響的建設景氣也最糟糕。從這壹點來看，經濟副總理崔相穆表示“時隔許久，增長路徑上亮起了‘明亮的綠燈’”，似乎有些操之過急。在高利率、高油價、高匯率的“三高”憂慮完全消除之前，不能自我慶祝或掉以輕心。

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