美FTC指定“禁止阻止勞動者跳槽到同行業”的新規定，財界表示“不惜訴訟”. April. 25, 2024 08:20. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 美國聯邦貿易委員會（FTC）23日制定了禁止阻止勞動者跳槽到同行業的“非競爭合同（noncompete agreement）”的新規定。 因此，從當天起180天後的10月開始，適用該規定的3000萬名勞動者可以自由跳槽。之前簽訂的合同也將被視為無效。企業們表示“應該保護營業機密和知識產權”，並聲稱將通過訴訟等進行對抗，預計將會出現陣痛。 FTC委員長利娜•汗在當天的聲明中表示：“將保障美國人擁有新職業、開始新事業的自由。剝奪人們的經濟自由就是剝奪其他自由。”非競爭合同是為了防止金融業界從事者、軟件技術人員等高收入專業人才的壟斷技術及營業機密泄露而引進的。如果違反該規定，就要支付天文數字的賠償金，因此受到了侵犯勞動者的離職自由、限制創業及工資上調權利的批評。特別是，很多人指出，相關對象甚至還包括餐廳服務員、快餐店職員、美容師、調酒師等與營業機密沒有太大關系的低工資勞動者。 美國財政部推算，全體勞動者約20%的3000萬名勞動者被非競爭合同的枷鎖所束縛。FTC期待，如果禁止非競爭合同，將創造3000萬個工作崗位，勞動者每年的總工資將增加3000億美元（約410萬億韓元）。 包括美國商工會議所在內的財界團體表示：“FTC缺乏禁止非競爭合同的法律權限”，並表示將提起訴訟。他們強調，為了保護壟斷技術和營業機密，必須簽訂非競爭合同，只有這樣才能投資勞動者的教育和培訓。 有分析認為，在11月大選中尋求連任的喬•拜登總統的意向反映在FTC的此次決定中。拜登總統在去年2月的國政演說中表示：“為了保護勞動者的權利，將禁止非競爭合約。”當天拜登總統也通過社交媒體X（原推特）表示歡迎說：“勞動者有權選擇自己為誰工作。”

한국어