法國認為“政府是經濟不振的主要原因”……“官僚主義弊端”我們就不壹樣嗎？. April. 25, 2024 08:14. . 法國馬克龍政府開始著手進行官僚主義改革和放寬限制。 他們認為，放任被稱為“法國痼疾”的官僚主義，就無法解決增長放緩、青年失業問題。最近在歐洲各國，因人工智能革命而蒸蒸日上的美國和失去活力的歐洲之間的差異，主要原因是官僚主義導致的“政府失敗”。 法國財政部長勒梅爾最近表示：“將擺脫令人厭煩的規制和行政地獄，打造企業工作更加舒適的法國。”他表示，要消除開設壹個銀行賬戶需要壹個月時間的官僚主義弊端。為此，政府決定讓部分公務員體驗民間企業的實習工作，並把需要公務員批準的許可制度轉換為事前申報制度。 法國議會曾分析稱，官僚主義的社會費用是國內生產總值的3%。馬克龍總統在第壹個任期時推進了緩解勞動者解雇條件等勞動改革，去年成功進行了將領取年齡推遲兩年的年金改革。他將下壹個目標定為打破官僚主義。與此相比，尹錫悅政府還沒有邁出勞動、年金、教育三大改革的第壹步。 有評價認為，在韓國，金融、物價管理等很多領域公務員向民間行使權力的“官治”反而加強了。官僚為了維持穩定的地位，傾向於固守所屬組織的權限和復雜的工作慣例。 這就是官僚主義社會出現大量規制、企業和個人的經濟活動受到制約的原因。更何況，監查院對兩年前政權交替後在前政府執行各種政策的公務員展開了高強度的調查，因此“伏地不動”的慣例越來越嚴重。 現政府也表示，任期初將出臺“砸盤子公務員保護及優待政策”，守護按照自己的信念工作的公務員，並充分補償成果。但大部分只是說說而已。 在此期間，在官僚主義比韓國更嚴重的日本，原本需要5年的半導體工廠建設有可能在兩年內結束，公職社會的作用和氛圍正在發生忙碌的變化。 相反，韓國青年們創立的初創企業卻避開只在韓國的“加拉帕戈斯群島”，將總公司轉移到美國，或者得到日本政府的支援，在當地尋找事業機會。如果不從根本上改革公職社會，就很難阻止韓國發展潛力的墜落。

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