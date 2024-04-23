監查院：“全國9處高速國道隧道中有8處防火耐火設計不善”. April. 23, 2024 07:44. by 高道藝記者 yea@donga.com. 監查院的監查結果顯示，全國9處高速國道隧道中有8處為防止火災而設計的耐火設計不符合現行方針。 政府以2020年造成48人傷亡的順天至完州高速公路火災事故為契機，制定了強化隧道耐火設計標準的《道路隧道耐火指南》。但是，制定方針後加強耐火設計的9處高速國道隧道中仍有8處不符合方針。 監查院22日在對韓國道路公社的定期監查結果報告中公開了上述內容。監查院表示：“擔心隧道發生火災時，會發生隧道坍塌等導致高速國道發生大型事故。” 據監查院透露，監查院在監查對象期間，對加強耐火設計的9處高速國道隧道進行了是否符合現行方針的檢查。結果顯示，除京釜高速國道地下車道外，其余8處（漢江隧道、南漢山城隧道、堆橋隧道、完山隧道、上關隧道、飛巖隧道、新元壹隧道、天皇山隧道）的隧洞輔料的最高溫度等不符合現行方針。 最具代表性的是首都圈第二循環高速國道的下底隧道漢江隧道，根據現行方針，隧道輔料最高要在1350℃下維持2個小時的極限溫度250℃。但是，建設技術研究院的試驗結果顯示，該隧道的混凝土表面溫度在400℃以上，不符合現行耐火指針上的極限溫度。 貫通首爾江東區市中心下部的世宗-抱川高速國道的堆橋隧道在隧道的主構造體上沒有采用耐火設計。監查院表示：“如果（主結構體）襯墊受損，隧道可能會坍塌。” 據調查，道路公社自2015年以後，連續9年沒有對高速公路橋梁設計標準得到強化之前施工的橋梁進行內河性能評價。監查院表示：“由於長期公共使用，有可能導致構件疲勞損傷或肉眼無法確認的構件破損。龜浦洛東江橋的承重性能未達到設計標準，為了確保安全性，有必要進行加固。”

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