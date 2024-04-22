蘋果可能在歐洲允許三星支付等其它公司的結算. April. 22, 2024 08:12. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 在歐洲，最快將從下月起在iphone上使用三星支付等其他公司的結算系統。雖然眼下只適用於歐盟成員國的用戶，但今後韓國等其他國家也有可能會受到影響。 路透社19日表示：“歐盟監管當局不久後將批準蘋果在iphone上除了本公司結算系統蘋果支付外，還允許三星支付等競爭公司的近距離無線通信（NFC）結算方式的提案。” 蘋果之所以率先提議允許競爭公司的結算方式，是因為歐盟壹直高強度地調查，稱“只允許蘋果支付的政策是限制競爭、損害消費者的行為”。歐盟結束最近4年的調查並預告將征收罰款後，蘋果退後壹步，伸出了協議之手。路透社預測稱：“如果歐盟接受提議，蘋果可以避免相當多的罰款。”但是，即使許可得到批準，除歐盟成員國以外的國家仍然不能使用其他公司的結算系統。 歐盟從上月起實施以蘋果、谷歌、Meta等大型技術為對象的強有力的限制法案《數字市場法》。根據數字市場法，如果被證明限制競爭、優待本公司服務屬實，可處以世界年銷售額的10%的罰款。如果反復違反，該比率將上升到20%。 此前，歐盟執委會表示，“蘋果在音樂流媒體應用軟件市場濫用市場支配力，切斷了消費者使用低廉的訂閱服務的機會”，決定處以18.4億歐元（約2.706萬億韓元）的罰款。美國司法部上個月也以蘋果為對象提起了違反《反壟斷法》的訴訟，正式開始限制“技術大企”。

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