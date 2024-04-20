以色列空襲伊朗，如果兩國陷入“報復惡性循環”或將引發全面戰爭. April. 20, 2024 08:17. by 趙은아 achim@donga.com. 以色列本土在歷史上首次遭到伊朗攻擊的6天後，以色列方面強行對伊朗軍事基地進行了再報復。此次襲擊是為應對以色列1日對伊朗駐敘利亞領事館的轟炸，13日伊朗攻擊以色列本土的報復後以色列方面采取的再報復行動。有人擔心，如果兩國像現在這樣互相攻擊和反擊，持續“報復的惡性循環”，中東地區軍事強國之間可能會爆發全面戰爭。 美國ABC電視臺等媒體援引美國官員的話報道說，以色列當地時間19日用導彈打擊了伊朗境內目標。伊朗國營電視臺報道說，當天上午4時左右，在中部伊斯法罕省首府伊斯法罕上空發現了3架無人機，並啟動了防空系統，全部擊落。以色列官員匿名向外媒承認了對伊朗的攻擊，但以色列和伊朗都沒有正式提及此次攻擊。 伊斯法罕不僅有伊朗陸軍航空隊基地等軍事設施，還有鈾濃縮設施納坦茲核設施等伊朗的“核基礎設施”。但是，國際原子能機構（IAEA）表示：“已經確認伊朗核設施沒有受到損害。”美國政府官員也對CNN表示：“以色列的攻擊並沒有針對伊朗的核設施。” 此次以色列的攻擊似乎是以限制的方式進行的。但伊朗此前曾威脅說，如果以色列再次發動攻擊，將“立即以最高水平報復”。對此，有分析認為，皮球再次落到了伊朗這邊。CNN全球問題分析家金道澤擔心地說：“兩國之間的這種‘戰事升級階梯（escalation ladder）’可能會演變成可怕的全面戰爭。” 由於以色列的再報復，當天KOSPI指數在盤中壹度暴跌3%以上，韓元兌美元的匯率在盤中突破了1390韓元，國內外金融市場出現了很大的動蕩。亞洲股市也同時暴跌。日本日經平均股價下跌1011.35日元（2.66%），以37068.35日元收盤。國際油價當天在亞洲市場也壹度暴漲3%以上。

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