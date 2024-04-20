尹錫悅-李在明最早將於下周舉行首次“領袖會談”. April. 20, 2024 08:17. by 張寬碩記者、金恩智記者 jks@donga.com、eunji@donga.com. 尹錫悅總統19日與共同民主黨代表李在明通電話，提議“下周在龍山總統室見面”。這是4月10日議會選舉慘敗後，為了國政運營，與在野黨進行合作的必要性加大的情況下出現的第壹個動作。這是繼2022年8月李在明當選共同民主黨代表後，尹錫悅和李在明的第二次通話。 總統弘報首席秘書李度運19日下午4時在龍山總統室舉行新聞發布會表示：“尹總統當天下午3點半與李代表通話5分鐘左右，祝賀李代表等共同民主黨候選人在議會選舉中當選，並提議，‘如果情況允許，下周在龍山見面’。”據悉，尹錫悅還表示：“先見面開始溝通，以後經常喝茶、吃飯和通話，討論國政。”尹錫悅還請求諒解稱，由於總統秘書室長和下任總理提名等人選被推遲，通話和會面提議被推遲。 據李度運介紹，李在明對此表示：“感謝邀請，感謝總統的心意。”李在明還表示，“我們應該會有助於總統的工作”，表明了國政合作的意向。當天下午1時左右，總統秘書室長李寬燮向共同民主黨代表秘書室長千俊鎬提議並促成了此次通話。共同民主黨發言人姜善宇表示：“國政懸案堆積如山，現場民生真的很難。就相關情況，預計朝野雙方會進行開誠布公的討論。” 有觀察人士認為，尹錫悅就任兩年來，壹直以李在明是大莊洞疑惑等刑事事件的被告人和調查對象為由，回避舉行領袖會談，但隨著議會選舉的慘敗，改變了基調，積極與李在明進行溝通，以總統室為中心，朝野之間的合作可能會打開大門。

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