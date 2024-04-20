“風頭強勁”， 李政厚連續10場比賽擊出安打. April. 20, 2024 08:16. by 黃奎引 kini@donga.com. “風之孫”李政厚（舊金山巨人隊）連續10場比賽擊出安打。19日，李政厚在美國職業棒球大聯盟（MLB）主場比賽中，以1號擊球手兼中堅手的身份首發出場，取得了4次有效擊球、2支安打、1分的成績。 在比李政厚更早進入MLB舞臺的11名韓國擊球手中，在出道賽季連續10場比賽擊出安打記錄的選手只有2015年的姜正浩（當時匹茲堡海盜隊）和2016年的金賢洙（當時巴爾的摩金鶯隊）兩人。如果李政厚在20日也擊出安打，將創下韓國擊球手MLB出道賽季連續比賽安打的新紀錄。與工齡無關，韓國擊球手在MLB上留下的最多連續安打記錄是2013年秋信守（當時辛辛那提紅人隊）和去年金河成（聖地亞哥教士隊）留下的16場比賽。 當天，李政厚在第1局下半局第壹個擊球位上，面對對方首發投手萊茵•尼爾森擊出內野安打，並成功連續10場比賽擊出了安打。接著在第3局下半局1人出局2人在壘的情況下，他又擊出了內野安打，連續2場比賽，並留下了本賽季第7個“多重安打”（壹場比賽擊出2支以上安打）的記錄。2015年，姜正浩在36場比賽中擊出了2支以上的安打，因此距離在該領域創造新紀錄尚有壹段距離。李政厚在第8局下半局無人出局2壘有人的情況下，因對方2壘手的失誤踏上1壘後，在擊球陣容的幫助下踏上了本壘。 李政厚在當天第6局上半局的防守中，追擊對方首發擊球手傑克•麥卡錫的左中間擊球，贏得了球隊首發投手洛根•韋伯的掌聲。韋伯在7局內無失分，球隊以5比0完勝對手，成為勝利投手。MLB.com當天還在社交媒體上公開了在捕手後面的觀眾席上身穿印有李政厚名字的隊服助威的韓國球迷的樣子。

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