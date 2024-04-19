“風之孫”李政厚貢獻多重安打，連續9場比賽擊出安打. April. 19, 2024 08:07. by 李憲宰 uni@donga.com. 目前效力於舊金山巨人隊的“風之孫”李政厚（照片）以“多重安打”（壹場比賽擊出2支以上安打）延續了連續9場比賽擊出安打的行進。 李政厚在18日與邁阿密隊的美國職業棒球大聯盟（MLB）客場比賽中，作為3號擊球手兼中堅手出場，取得了4次有效擊球、2支安打、1分的成績。賽季擊打率從0.257上升到了0.270（74次有效擊球、20支安打）。 李政厚在MLB出道18場比賽後擊出了第20支安打。這是超過此前踏上MLB舞臺的11名韓國擊球手的歷代最少比賽場次記錄。此前的記錄是2016年在巴爾的摩金鶯隊出道的金賢洙（現LG）保持的19場。 在邁阿密隊讓左手投手特雷弗•羅傑斯擔任首發投手後，舊金山隊主教練鮑勃•梅爾文除了左手擊球手李政厚之外，其余8個首發擊球位全部由右手擊球手填補。李政厚也在比賽初期與羅傑斯展開了苦戰。他在第1局第壹個擊球位上因3壘手地滾球而出局，在第4局第二個擊球位上被三振出局。 但是在第6局第3個擊球位上，他利用內野安打創造了2人出局1、2壘有人的機會，讓羅傑斯走下了投手踏板。在第8局最後的擊球位上，他作為首發擊球手出場，面對右手投手安東尼•本德擊出了略高於遊擊手身高的左前安打。此後，在後續擊球手的幫助下，他終於踏上了本壘。 舊金山隊當天以3比1獲勝，以2勝1負結束了兩隊之間的3連戰。 李政厚將在19日與亞利桑那響尾蛇隊的主場比賽中挑戰連續10場比賽擊出安打。進軍MLB第壹年連續10場比賽擊出安打的韓國選手只有2015年的姜正浩（當時匹茲堡海盜隊）和2016年的金賢洙等2人。 去年韓國職業棒球常規賽最有價值球員（MVP）埃裏克•佩迪（芝加哥白襪隊）當天在與堪薩斯城皇家隊的背靠背第2場比賽中首發出場，取得了回歸MLB後的首場勝利。在此前的3次出場中沒有取得勝利的佩迪在5又3分之2局內保持零失分，帶領球隊以2比1取得了勝利。 在過去的2年裏壹直效力於三星隊，今年與巴爾的摩金鶯隊簽約的阿爾伯特•蘇亞雷斯也在時隔7年的MLB復出戰與明尼蘇達雙城隊的比賽中首發出場，在5又3分之2局內無失分。雖然因替補陣容亂了章法而未能成為勝利投手，但球隊最終以4比2獲勝。

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