“和74歲的莫迪壹起玩遊戲”……印度總理向“2億名20多歲選民”示好求愛. April. 19, 2024 08:07. by 金允真記者 kyj@donga.com. 印度總理莫迪在政治上積極利用社交媒體，人稱“網紅總理”。面對19日開始的印度議會選舉，他再次全力展開社交媒體選舉運動。有人指出，莫迪所為以熟悉使用智能手機的青年層為中心發揮了巨大效用，但過於專註社交媒體。 莫迪方面11日通過官方YouTube頻道公開了與20多歲的遊戲玩家、網絡自媒體BJ等7名青年溝通的視頻。在該視頻中，莫迪展示了學習年輕人喜愛的手機遊戲、體驗虛擬現實機器的樣子。 莫迪和執政的印度人民黨長期以來壹直致力於針對年輕選民的社會媒體選舉運動。莫迪在2014年首次當選總理的議會選舉時，在X（原“推特”）上擁有4000萬名追隨者，掀起了“莫迪熱”。 據谷歌廣告透明性中心透露，印度人民黨今年也在政治廣告上支出4.7億盧比（約77.3億韓元），大部分投在社交媒體上。美國《紐約時報》報道說：“印度人民黨正在制作莫迪總理呼喊選民的名字鼓勵投票的深度偽造視頻，並發送給選民。” 印度被評價為社會媒體在選舉中影響力尤為巨大的國家。據彭博社報道，今年議會選舉29歲以下選民超過2億人，約占全體選民的20%。印度的智能手機用戶超過7億人，以2022年為基準，世界移動數據流量的21%來自印度。 莫迪在2014年被英國《金融時報》稱為“印度首位社交媒體總理”，壹直積極利用社交媒體。信息技術媒體《Rest of World（世界其他地方）》評價說：“很多人忽視了狂熱消費數字內容的社會如何重新創造政治結構，但莫迪總理是在該領域領先的人物。” 但是，指責他“過於註重社交媒體”的聲音也接連不斷。這是在批評莫迪“避免在媒體上露面，只用社交媒體說自己想說的話”。上個月，印度人民黨還制作了虛假廣告視頻，稱“莫迪總理為了印度留學生回國，暫時中斷了俄羅斯-烏克蘭戰爭”。 英國廣播公司17日指出：“很多印度青年對此深信不疑。莫迪總理在讓人們相信謊言方面發揮了卓越的能力。”

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