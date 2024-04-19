公開不支付撫養費的268名“壞父母”名單等，韓女性家族部將采取制裁措施. April. 19, 2024 08:06. by 呂根浩記者 yeoroot@donga.com. 對離婚後長期沒有向撫養孩子的撫養權人支付撫養費的268人，相關部門決定采取公開名單、吊銷駕照、禁止出國等制裁措施。 韓國女性家族部18日表示，最近召開了第34、35次養育費履行審議委員會，決定對11名養育費債務不履行者進行名單公開處分。對79人處以吊銷駕照的處分，對178人處以禁止出境的處分。女性家族部此後將給予他們陳述意見的機會，如果沒有適當的理由，不接受養育費支付協議，將采取制裁措施。在此次制裁對象中，最高債務額為2.74億韓元。 截至去年年底，成為制裁對象的544人中，有142人（26.1%）支付了部分或全部養育費債務。但是，如果只支付部分養育費，制裁措施不會解除。 女性家族部相關人士表示：“隨著制裁措施取得效果，有義務支付養育費的對象中支付養育費的比率從2021年的38.3%逐漸上升到2023年的42.8%。”另外，該人士還展望道：“由於相關法律的修改，從9月27日開始，即使沒有接到關進看守所或拘留所的禁閉令，只要從法院接到履行養育費支付命令的情況也可以下達制裁措施，因此，到做出制裁決定所需的時間最多將減少1年左右。”

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