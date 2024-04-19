K造船時隔30年出口500艘液化天然氣運輸船. April. 19, 2024 08:06. by 世宗=趙應亨記者 yesbro@donga.com. 韓國造船業實現了液化天然氣（LNG）運輸船出口500艘的目標。這是自1994年首次出口液化天然氣運輸船後30年來取得的成果. 據產業通商資源部18日透露，安德根部長當天參加了在慶南巨濟三星重工業造船廠舉行的液化天然氣運輸船“好麗友勇氣”號的命名儀式。國內出口的第500艘LNG船舶“好麗友勇氣”號將交付給美國JP摩根。 LNG運輸船是為了專門運輸零下163度的超低溫液化氣而制造的船舶。全世界只有9個國家有過建造經驗，因此需要高度的造船技術。每艘船的價格也超過了3000億韓元，是代表性的高附加值船舶。 韓國是代表性的液化天然氣運輸船強國。據產業部透露，目前全世界正在運行的LNG運輸船有680艘，其中四分之三左右是在韓國建造的船舶。目前在韓國進行設計和建造的船舶也達256艘。 韓國造船業今年第壹季度（1~3月）承攬了136億美元（約19萬億韓元）的船舶訂單，時隔3年超越中國，再次躍居世界第壹。安長官強調表示：“以上個月成立的‘K造船行動計劃’為中心，將確保造船業的超差距技術，應對人力問題。”

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